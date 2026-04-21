Stiže stabilizacija i sunčano vrijeme: Meteorolog otkrio detalje

U srijedu će se prema nama sa sjeverozapada pružati izražen greben anticiklone. Na njegovom rubu u naše će krajeve strujati hladan zrak sa sjevera kontinenta. U višim slojevima atmosfere još će biti malo vlage pa atmosfera neće biti posve stabilna. Zatim slijedi stabilizacija vremena - dosta sunca i sve više topline.



U unutrašnjosti ujutro i prijepodne djelomice sunčano ponegdje još uz malo kiše. Na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, osobito podno Velebita, na što upozorava Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Ponegdje se ne isključuje mala mogućnost za poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Najviša temperatura od 14 do 16 stupnjeva.



I u istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i malu mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Poslijepodne temperatura oko 14 ili 15 stupnjeva



U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje još može biti ponekog pljuska, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare i olujna, osobito podno Velebita. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 9 do 13, na Jadranu od 16 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice, prema sjeveru, i pretežno sunčano, uz jačanje bure na mjestimice jaku, koja prema večeri ponegdje može imati i olujne udare. Temperatura od 17 do 20 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U četvrtak na istoku zemlje na udare može puhati jak sjeverozapadnjak, drugdje vjetar slab do umjeren, a prema suboti posvuda slab. Temperatura zraka u postupnom porastu premda će jutra još biti razmjerno svježa.



Na Jadranu pretežno sunčano uz umjerenu, u četvrtak i jaku buru te sjeverac i sjeverozapadnjak. Bura će u subotu oslabjeti na slabu do umjerenu, a zatim zapuhati jugozapadnjak. Temperatura u blagom porastu.



Po svemu sudeći, za vikend pretežno sunčano i ugodno toplo. Jedino će u unutrašnjosti u drugom dijelu nedjelje doći do porasta naoblake i zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu u nedjelju poslijepodne i navečer ponovno bura.