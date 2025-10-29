Stiže promjenjivo vrijeme: Tople dane kvarit će kiša, meteorolog otkrio što nas očekuje

I dalje je vrlo promjenjivo u Europi. Velik dio kontinenta je pod oblacima zbog utjecaja ciklona i fronti koje stižu s Atlantika. Najsunčanije je u srijedu bilo baš u našem dijelu, u jugoistočnoj Europi, no i to će se uskoro promijeniti. U četvrtak će nas okrznuti jedna fronta sa sjevera, dok se u isto vrijeme blizu Genove stvara jedna manja i slabija ciklona.

Već će ujutro biti oblačnije nego u srijedu, i to u cijeloj zemlji. Uglavnom promjenjivo do pretežno oblačno. Najviše sunca bit će u Slavoniji, a najviše oblaka duž Jadrana, gdje će lokalno biti i kiše, osobito na Kvarneru. Jugo će ojačati, tako da će u četvrtak puhati umjereno do jako. I na kopnu će biti vjetrovitije, uz umjeren jugozapadnjak. No zato će zatopliti. U srijedu smo još imali svježe jutro u kopnenim krajevima, dok će u četvrtak ono biti osjetno toplije, oko 10 stupnjeva. Na obali će i dalje biti oko 15.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačnije i veća je mogućnost za lokalnu, povremenu kišu, osobito u sjevernijim predjelima. Vjetar će oslabjeti, a bit će prilično toplo za doba godine – oko 20 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će se naoblačiti u drugom dijelu dana, no još može biti i sunčanih razdoblja, a kiša će biti rijetka pojava. Nešto je vjerojatnija tek navečer, osobito duž Podravine. Vjetar će puhati slabo, a predvečer će prolazno okrenuti na sjeverne smjerove. Temperatura će rasti do 20-ak stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju bit će pretežno do potpuno oblačno, često uz kišu, osobito na Kvarneru te u Gorskom kotaru, gdje će padati većinu dana i može pasti obilnija količina. Jugo i jugozapadnjak će slabjeti – puhat će umjereno, kasnije i slabo. Najviša temperatura bit će oko 18 stupnjeva, malo niža u gorju.

U Dalmaciji će se popodne izmjenjivati oblačnija i sunčanija razdoblja. Lokalno će biti i malo povremene kiše, moguć je i kratak pljusak, osobito na srednjem dijelu. Jugo će i dalje puhati umjereno, povremeno i jako, a temperatura će biti između 19 i 21 stupanj.

Vrijeme idućih dana

U petak će na kopnu, u početku, biti promjenjivo oblačno, rijetko uz još malo kiše, a zatim razvedravanje uz sve više sunca. U subotu ujutro očekuje se magla koja će se na zapadu dulje zadržavati, dok će u Slavoniji biti sunčanije i toplije. U nedjelju djelomice sunčano i toplo, ali vjetrovito, uz manje magle. Jutarnja temperatura ovih će dana biti oko 8, a najviša dnevna oko 20, osim u područjima s maglom, gdje će biti osjetno niža.

Na obali će u petak, u prvom dijelu dana, biti promjenjivo oblačno, lokalno s kišom. Potom slijedi smanjenje naoblake pa će u petak poslijepodne, kao i za vikend, biti većinom sunčano, samo na sjevernom Jadranu uz više oblaka i još malo mjestimične kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo, osim u subotu kad će prolazno zapuhati maestral. Temperatura se neće znatnije mijenjati – uglavnom će biti od 14 ujutro do 20 poslijepodne.

U četvrtak nas očekuje malo oblačniji i vjetrovitiji dan, lokalno uz kišu, najviše na Kvarneru te u Gorskom kotaru. Ali posvuda ostaje toplo. U petak i za vikend kiša će biti rijetka, uglavnom na sjevernom Jadranu, dok će drugdje prevladavati sunčano vrijeme. No treba računati na dugotrajniju maglu u kopnenim predjelima, osobito u središnjoj Hrvatskoj, u subotu, na blagdan Svih svetih.