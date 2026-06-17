Vandalizam u susjedstvu: Nepoznati počinitelji potrgali i spalili zastave, policija traga za njima

U selu Golinjevo kod Livna tijekom noći je uništeno i zapaljeno ukupno 13 zastava Bosne i Hercegovine te bivše Republike BiH, koje su mještani postavili na lokalno igralište povodom Svjetskog prvenstva.

Mještani su incident prijavili, nakon čega je policija izašla na teren. Glasnogovornik MUP-a Kantona 10 Slavko Krišto potvrdio je događaj i objasnio što je pronađeno na licu mjesta.

"Kod obližnjeg mosta pronađene su dvije od 13 nestalih zastava. Jedna zastava na stupu bila je potrgana i djelomično nagorjela, dok je druga državna zastava pronađena blizu igrališta, skoro potpuno spaljena. Ostale zastave nisu pronađene", rekao je Krišto, dodajući da policija intenzivno traga za počiniteljima.

O ovom izgredu prva je izvijestila Gradska organizacija SDA u Livnu, koja je oštro osudila ovaj događaj, piše Klix.ba.

"Oštro osuđujemo paljenje zastave države Bosne i Hercegovine u selu Golinjevo kao vandalski čin uperen protiv obilježja države", poručili su iz SDA te pozvali nadležne institucije i MUP Kantona 10 da hitno rasvijetle ovaj događaj.