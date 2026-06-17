Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom

Splitsko-dalmatinska policija u srijedu je uhitila 33-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je odgovoran za jednu od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu.

U pomorskoj nesreći poginule su četiri osobe.

Nad osumnjičenim se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, odnosno ugrožavanja posebnih vrsta prometa.

"U ovom trenutku provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Republike Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona", poručeno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o prvom časniku posade katamarana Krilo Eclipse koji je sudjelovao u sudaru s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam ljudi od kojih je četvero poginulo, a četvero ozlijeđeno.

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Policija zasad nije objavila više detalja o okolnostima uhićenja, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Pomorska tragedija koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte odnijela je četiri života. Nakon što se katamaran sudario s jedrilicom na kojoj se nalazila osmeročlana češka posada, troje ljudi poginulo je na mjestu nesreće, dok je tijelo četvrte žrtve pronađeno dan kasnije u potonuloj jedrilici.

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U nesreći su sudjelovali 56 metara dugi katamaran Eclipse Krilo, na kojem se nalazilo 125 putnika i članova posade, te jedrilica s osam čeških državljana. Četvero ljudi s jedrilice izgubilo je život, dok su preostali članovi posade spašeni.