Roko Kalafatić pridružuje se informativnom timu Nove TV

Novinar koji se specijalizirao za gospodarske i poslovne teme te se tijekom karijere istaknuo kao voditelj poslovnog podcasta, sada se pridružio timu koji stvara najgledanije informativne minute u Hrvatskoj, a gledatelji ga mogu pratiti u Dnevniku Nove TV.

"Nakon nekoliko godina vođenja poslovnog podcasta odlučio sam prihvatiti izazov televizije i pridružiti se redakciji najjačeg informativnog programa u zemlji. Naučio sam da publika ima apetit za ozbiljnim gospodarskim temama ako ih znamo ispričati na pravi način. Televizija je drugačiji format, brži i zahtjevniji, ali temeljni princip ostaje isti: ljude zanima što se događa s njihovim novcem, njihovim poslovima i gospodarstvom zemlje u kojoj žive. Moj je cilj da te teme na Novoj TV budu jednako prisutne, jasne i relevantne", poručio je Roko Kalafatić.

Roko Kalafatić Foto: DNEVNIK.hr

Roko Kalafatić završio je studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a karijeru je započeo kao voditelj jutarnje emisije na radiju Gold FM. Nakon toga posvetio se poslovnom novinarstvu u Lideru, gdje je bio zadužen za izgradnju i vođenje poslovnog podcasta. U više od stotinu epizoda intervjuirao je neke od najistaknutijih hrvatskih poduzetnika, investitora i menadžera. Podcast je nagrađen regionalnom nagradom SoMoBorac u kategoriji Best Digital Product of the Year, a osobno je pobijedio na ovogodišnjem međunarodnom natječaju Siemens Media Award, koji je okupio novinare i autore sadržaja iz devet europskih zemalja.

Kalafatić je spreman za novo poglavlje u karijeri, a svojim bogatim iskustvom u poslovnom sektoru i prepoznatljivim novinarskim stilom bez sumnje će donijeti dodatnu vrijednost informativnom programu Nove TV.

