Bulj oštro uzvratio vlasniku "Makarska prometa": "Neka u tim autobusima provoza vlastitu obitelj"

Ogorčeni putnici stanjem javnog prijevoza na relaciji Sinj - Split javili su se ekipi rubrike Poziv, o čemu su izvijestili u Dnevniku Nove TV.
Miro Bulj, gradonačelnik SinjaFoto:
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"Mate Jujnović je sa Novog Zelanda. Njemu je normalno da mu gore autobusi, a djeca u njemu. Mi smo sada u fazi da su roditelji molili gospu Sinjsku da djeca dođu do škole i vrate se. I hoće li uopće autobus doći ili će poginut. To je katastrofalno i nedopustivo. Plenkoviću i Butkoviću skinite paučinu s očiju. Vidite što Boban radi, daje mu dopusnice, a vi mu pogodujete”, rekao je Miro Bulj, sinjski gradonačelnik.