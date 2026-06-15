Bulj oštro uzvratio vlasniku "Makarska prometa": "Neka u tim autobusima provoza vlastitu obitelj"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oštro je odgovorio, vlasniku "Makarska prometa" Mati Jujnoviću, koji je gostovao u rubrici Poziv Dnevnika Nove TV.

I dok Jujnović optužuje Bulja da laže, sinjski gradonačelnik poručuje da u svojim autobusima, koji se konstantno kvare i kasne, a katkad i zapale provoza vlastitu obitelj.

Miro Bulj oštro odgovorio vlasniku Foto: DNEVNIK.hr

Miro Bulj oštro odgovorio vlasniku Foto: DNEVNIK.hr

Spreman je od Jujnovića, kaže, kupiti tvrtku, ali pod istim uvjetima po kojima ju je kupio i on.

Miro Bulj oštro odgovorio vlasniku Foto: DNEVNIK.hr

Ogorčeni putnici stanjem javnog prijevoza na relaciji Sinj - Split javili su se ekipi rubrike Poziv, o čemu su izvijestili u Dnevniku Nove TV.

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja Foto: DNEVNIK.hr

"Mate Jujnović je sa Novog Zelanda. Njemu je normalno da mu gore autobusi, a djeca u njemu. Mi smo sada u fazi da su roditelji molili gospu Sinjsku da djeca dođu do škole i vrate se. I hoće li uopće autobus doći ili će poginut. To je katastrofalno i nedopustivo. Plenkoviću i Butkoviću skinite paučinu s očiju. Vidite što Boban radi, daje mu dopusnice, a vi mu pogodujete”, rekao je Miro Bulj, sinjski gradonačelnik.