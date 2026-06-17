Oglasio se silovatelj koji je iz Londona pobjegao u BiH: "Upozorio sam ih..."

Silovatelj koji je iz zabunom pušten iz zatvora u Velikoj Britaniji, nakon čega je pobjegao u BiH, oglasio se poručivši da je zatvorskim čuvarima rekao da je došlo do "pogreške" kada su ga pustili.

Bernadin Dedić (48) čekao je suđenje zbog optužbi da je u svom domu u zapadnom Londonu, uz prijetnje nožem silovao ženu, kada je 6. veljače pogreškom pušten iz zatvora HMP Wormwood Scrubs. Nakon puštanja otputovao je vlakom Eurostar u rodnu BiH te se nije vratio na suđenje u lipnju. U odsutnosti je proglašen krivim po svim točkama optužnice.

Na suđenju je rečeno da je Dedić namamio ženu u podrum svoje kuće u četvrti Ealing u zapadnom Londonu, gdje joj je prijetio nožem i upozorio je da će je ubiti ako bude vrištala. Potom joj je razrezao odjeću te je tijekom nekoliko sati više puta silovao i seksualno zlostavljao.

Nakon presude Dedić je iznosio različita opravdanja za izbjegavanje britanskog pravosuđa, uključujući probleme s vizom, ozljedu zadobivenu na skijanju, zdravstvene tegobe i strah od letenja. U razgovoru za Press Association (PA) rekao je da se nije vratio u London na izricanje presude jer nije želio ići u zatvor, prenosi BBC.

"Izgurali su me van"

Iz istražnog zatvora je pušten nakon što je službenik zamijenio digitalne sudske spise i pogrešno zaključio da mu je odobrena jamčevina. Dedić tvrdi da je odmah znao da je riječ o pogrešci te da je upozorio zatvorsko osoblje da ga ne puste.

"Rekli su mi da sam pušten. Odgovorio sam: 'Pustite me da ostanem do vikenda, ovo je pogreška'", rekao je.

"Ali doslovno su me izgurali van."

Poduzetnik koji je živio u Ealingu rekao je da je nakon puštanja kontaktirao odvjetnike te razgovarao s prijateljima koji su mu savjetovali da napusti zemlju.

"Rekli su mi: 'Nećeš imati pošteno suđenje, otiđi i pokušaj se braniti odande'", tvrdi Dedić.

Dodao je i da je njegov pravni tim ranije bezuspješno pokušavao ishoditi puštanje uz jamčevinu, uključujući ponudu jamstva od 80.000 funti.

Iako mu je tijekom istrage silovanja britanska putovnica bila oduzeta, uspio je otputovati koristeći bosanskohercegovačku putovnicu.

Prijeti mu izručenje

Dediću je prvotno trebalo biti suđeno u ožujku, no preko odvjetnika je tvrdio da ima problema s dobivanjem vize. Nakon što su ti problemi riješeni, naveo je da ne može putovati zbog ozljede koljena zadobivene na skijanju. U lipnju je tvrdio da je na putu prema zračnoj luci osjetio bolove u prsima.

Sutkinja Hannah Duncan odlučila je nastaviti postupak bez njegove prisutnosti jer "nipošto nije uvjerena da je doživio srčani udar", zatraživši medicinsku dokumentaciju.

Porota ga je 9. lipnja proglasila krivim za četiri silovanja, dva kaznena djela seksualnog napada, prisiljavanje osobe na seksualnu aktivnost, prijetnju nožem i prijetnju ubojstvom. Tužiteljstvo je navelo da je napade počinio nakon prekida veze s partnericom te da je u to vrijeme obilno konzumirao alkohol i kokain.

Datum izricanja kazne još nije određen, no ako se ne vrati u Veliku Britaniju, vlasti će vjerojatno pokrenuti postupak izručenja. Služba britanskih sudova i tribunala pokrenula je istragu o okolnostima njegova puštanja na slobodu. Novo ročište zakazano je za 7.srpnja.