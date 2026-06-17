Rasprava o Thompsonu u Europskom parlamentu: "Nisu spremni..."

HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu u srijedu su kritizirali što se u usvojenom izvješću o Bosni i Hercegovini spominje koncert Marka Perkovića Thompsona, smatrajući to posljedicom unutarnjeg obračuna slovenskih političara.

U usvojenom izvješću čija je glavna tema napredak, odnosno zastoj BiH prema članstvu u EU-u, kritiziraju se narativi koji iskorištavaju etničke napetosti, veličaju ratne zločince, fašizam, nacionalsocijalizam i komunizam.

Oni uključuju "izvikivanje ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu", "isticanje četničkih simbola na okupljanju Ravnogorskog pokreta u Višegradu" te izjave smijenjenog predsjedavajućeg Zastupničkog doma entiteta Federacije Dragana Miokovića kojima se opravdavaju zločini jugoslavenskog komunističkog režima.

Uvrštavanje Thompsona u izvješće rezultat je amandmana slovenskog socijalističkog političara Matjaža Nemeca.

Hrvatska delegacija Europske pučke stranke reagirala je priopćenjem u kojem kritizira kao "neprimjeren" taj amandman, kao i Nemecov govor dan ranije u parlamentu.

EPP-ovci to smatraju "pokušajem obračuna sa slovenskim premijerom Janezom Janšom". Novi premijer hrvatskoj susjedne zemlje, slovenski politički veteran, prisustvovao je koncertu Thompsona u Zagrebu gdje se fotografirao s kontroverznim novinarom Velimirom Bujancem.

"Tijekom debate, Nemec je odbio prihvatiti mogućnost izravnog pitanja i reakcije zastupnice Željane Zovko. Unutarnje slovenske debate ne bi trebale opterećivati stajalište Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini te smo stoga glasovali protiv uvrštavanja takve reference u rezoluciji o BiH", poručili su hrvatski pučani koji su glasali za ukupno izvješće jer poziva na "promjenu izbornog zakona i poštivanje jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH".

Kritike zbog manjka distance

Nemec je u svom govoru pozdravio što se u konačnom izvješću osudio poklič "za dom spremni", no kritizirao što se neki političari od takvih pojava još uvijek nisu "spremni" nedvosmisleno distancirati.

"Naprotiv, među posjetiteljima Thompsonovog koncerta bili su i predsjednik slovenske vlade te europski zastupnik", rekao je slovenski socijalist, vjerojatno se referirajući na konzervativnog hrvatskog zastupnika Stephena Nikolu Bartulicu koji je hvalio koncert na zagrebačkom Hipodromu.

Bartulica je u utorak u raspravi o pristupanju zemalja zapadnog Balkana EU-u rekao da "nije primjereno" u izvješću navoditi koncert u Širokom Brijegu.

"Radi se o domoljubu, najpopularnijem hrvatskom pjevaču i takve stvari ne treba unositi i politizirati", kazao je.

Hrvatski EPP-ovci su u svom priopćenju naglasili da "cijene" što je autor izvješća o BiH, češki pučanin Ondrej Kolar, "u pregovorima odbio pozive na kriminalizaciju pjesme iz Domovinskog rata, a u rezoluciju uvrstio naše amandmane kojima se osuđuju fašizam, nacizam i komunizam te posebno pokušaji relativizacije i opravdanja zločina jugoslavenskog komunističkog režima i isticanje četničkih simbola na okupljanjima Ravnogorskog pokreta u Višegradu".

Na konferenciji za medije Kolar je na pitanje Hine odgovorio da je htio da izvješće bude "što je objektivnije moguće", odnosno da se u tekst "ne unose razne nacionalističke tenzije i tendencije za koji vjeruje da su jedan od najvećih problema zapadnog Balkana".

No, nakon prijedloga da se uvrsti Thompson Kolar je rekao da on "sigurno nije jedini koji stvara nemire u regiji", pa su uvršteni i drugi primjeri, no nije bio fokus takvim slučajevima jer bi izvješće "bilo puno duže i skrenulo pozornost" s pitanja reformi i puta prema članstvu.

"Uloga Europskog parlamenta nije da se bavi vrlo unutarnjim pitanjima", naglasio je izvjestitelj.