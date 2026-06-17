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Kritike iz Hrvatske

Rasprava o Thompsonu u Europskom parlamentu: "Nisu spremni..."

Piše Hina, 17. lipnja 2026. @ 18:10 komentari
Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson Foto: Nikola Brboleza/Cropix
"Unutarnje slovenske debate ne bi trebale opterećivati stajalište Europskog parlamenta o BiH", poručili su HDZ-ovi zastupnici.
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