Ovo su muškarci koji su zaboravili vezati uže poginuloj djevojci: Otkriveno što su rekli policiji nakon užasa, o jednoj stvari šute

Trojica muškaraca koji su pod istragom zbog smrti 21-godišnje Marije Eduarde Rodrigues de Freitas završili su u pritvoru prošle nedjelje, 14. lipnja. Oni su djevojku bacili s mosta bez ikakve zaštitne užadi tijekom bungee jumpinga. Uhićeni su Vitor de Freitas Gonçalves, Luis Felipe Feliciano Egoroff i Maicon Fernandes Cintra.

"Ne razumijemo što se dogodilo", rekao je Luis Felipe Feliciano Egoroff, koji je bio prvi ispitan.

Tog dana kada je djevojka umrla bilo je planirano barem 90 skokova, a njezin skok nije bio prvi toga dana.

"Bilo je više od deset ljudi prije nje", rekao je Maicon Fernandes Cintra.

Skok je inače koštao 180 reala, a ako je klijent htio snimku od 360 stupnjeva, doplaćivao je još 110 reala za kameru. Jedan od osumnjičenih, Egoroff, izjavio je na ispitivanju da se ne sjeća je li uže trebao vezati on ili Maicon Fernandes Cintra. Tvrdio je i da nije čuo nikoga kako viče "uže" da upozori instruktore, a porekao je i optužbe da je pokušao pobjeći s mjesta nesreće, piše Veja.

Jedan od ispitanika, Maicon Fernandes Cintra, policiji je rekao kako je ovo prvi put da se dogodio ovakav slučaj. Nadalje, kada ga je policija pitala o GoPro kameri, rekao je da ne zna gdje se nalazi. Zadnji je ispitan Vitor de Freitas Gonçalves. On je bio odgovoran za opremanje ljudi za skok, ali nije bio dio tima koji je lansirao sudionike.

"Pozvan sam da pomognem podići Mariju Eduardu", rekao je te nadodao kako nije pokušao pobjeći s dvojicom muškaraca.

Sudac Paulo Henrique Stahlberg Natal pojasnio je da se trojac tereti za ubojstvo s takozvanom eventualnom namjerom. Odnosno, da su svjesno riskirali život djevojke iako je možda nisu htjeli ubiti.

"Ova optužba je potpuno točna s obzirom na sve dokaze koje imamo. Optuženi nisu poduzeli ni minimalne, osnovne mjere opreza za aktivnost koja je sama po sebi izuzetno opasna i uključuje bacanje ljudi s visine veće od 30 metara", rekao je sudac.