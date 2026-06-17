Autobusna stanica pala na tinejdžera u susjedstvu: Liječnici mu se bore za život

Dvanaestogodišnji dječak teško je ozlijeđen nakon što se na njega srušila konstrukcija autobusne stanice u Mladenovcu u Srbiji.

Prevezen je u dječju bolnicu u Beogradu gdje se liječnici bore za njegov život.

Kako piše Telegraf, nesreća se dogodila kada se dječak uhvatio za konstrukciju stajališta.

"U sljedećem trenutku masivna konstrukcija potpuno je popustila i srušila se izravno na dijete", ispričali su očevici.

Na mjesto nesreće brzo je stigla hitna pomoć, koja je teško ozlijeđenog dječaka prevezla u bolnicu.

Više o okolnostima nesreće će biti poznato nakon istrage, a u cijeli slučaj uključili su se policija i tužiteljstvo.