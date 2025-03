Stiže nagla promjena vremena: Što sve možemo očekivati u novom tjednu otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Tlak zraka u našem dijelu Europe već je u padu i nastavit će padati. Anticiklona, koja je Hrvatskoj punih tjedan dana donosila sunčano i suho vrijeme, sada slabi i povlači se prema sjeveroistoku, dok na nas sve više utječu ciklone sa zapada.



Tako će se u ponedjeljak ujutro nastaviti naoblačenje sa zapada koje je krenulo u nedjelju. Cijeli Jadran, Gorski kotar i Lika te središnja Hrvatska bit će pretežno oblačni, uz mogućnost za kišu. Pri čemu je ona najvjerojatnija na sjevernom Jadranu gdje povremeno može padati i jako. A najviše sunčanih razdoblja ujutro bit će u Slavoniji i Podravini, i tamo će vjerojatno ostati suho. Bit će vjetrovito, osobito na obali gdje će puhati umjereno do jako jugo. Na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak. I jutro će biti toplo – u unutrašnjosti najniža temperatura od 6 do 9, a na obali od 11 do 13.



Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj nastaviti pretežno oblačno vrijeme, osobito u prvim popodnevnim satima kad je i najveća mogućnost za prolaznu kišu. Ipak, ona će biti lokalna i veća vjerojatnost za nju je u južnijim predjelima. Zatim će se početi razvedravati, uz sve više sunca. I dalje će biti pomalo vjetrovito, jugozapadnjak će blago ojačati naspram jutra, puhat će slabo do umjereno. I zbog južnog strujanja ostat će toplo, temperatura će biti između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti promjenjivo do pretežno oblačno, oblačnije nego ujutro, ali i dalje sa sunčanim razdobljima. Ipak, lokalno može pasti i malo kratkotrajne kiše, pri čemu je veća vjerojatnost za nju duž Posavine. Bit će toplije nego na zapadu. Između 18 i 21 Celzijev stupanj, sa slabim jugozapadnim vjetrom.



U Istri, Primorju i gorju i drugi dio dana počinje pretežno oblačno, i dalje uz relativno veliku mogućnost za kišu, osobito na Kvarneru te u Gorskom kotaru i Lici, no onda će se ubrzo razvedravati, pa će biti sve više sunčanih razdoblja, najviše u Istri. Vjetar će slabjeti, i dalje će puhati jugo na moru, uz 15-ak Celzijevih stupnjeva, te jugozapadnjak u gorju uz temperaturu od 11 do 14.



I u Dalmaciji će tijekom većine dana biti pretežno oblačno, samo uz kraća sunčana razdoblja. Povremeno će biti kiše, a poslijepodne i navečer uz pljuskove lokalno će i zagrmjeti. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura će biti oko 16.

Vrijeme idućih dana

I sljedeći će dani u unutrašnjosti biti dosta promjenjivi, sa sunčanim razdobljima, ali i povremenom, lokalnom kišom. Osobito u utorak u Slavoniji - gdje će pasti obilnija količina. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Jutra će biti toplija, a danju uglavnom oko 17 Celzijevih stupnjeva.



Na Jadranu će od utorka do četvrtka biti umjereno do pretežno oblačno, često uz kišu, a u Dalmaciji će biti i jačih pljuskova praćenih grmljavinom, koji će obilnijih donijeti obilniju oborinu. Puhat će jako jugo, koje će tijekom utorka slabjeti i mjestimice okrenuti na oštro i lebić. Temperatura se neće znatnije mijenjati, uglavnom će se kretati od 11, 12 noću i ujutro, pa do 16, 17 danju.



Tjedan u koji ulazimo bit će znatno promjenjiviji nego ovaj koji ispraćamo. Često će biti kiše, na obali gotovo svaki dan, dok će u unutrašnjosti biti više suhih razdoblja, ali i povremene kiše. Ipak, unatoč toj kiši, temperatura ostaje visoka, viša od prosjeka za doba godine, uglavnom između 15 i 20 stupnjeva.

