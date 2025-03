Nakon sunčanog vikenda, nadolazeći tjedan dolazi do promjene vremena u svim dijelovima Hrvatske. Prema prognozi koju je objavio DHMZ u unutrašnjosti će od ponedjeljka biti promjenljivo oblačno vrijeme povremeno i mjestimice s kišom.

Što se tiče sjevernog Jadrana i Gorskoj dijela Hrvatske također se mjestimice očekuje kiša, a od sredine dana su i u Dalmaciji mogući obilni pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, uglavnom u gorju na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu prema večeri u slabljenju. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C, na istoku malo viša.

Žuti meteoalarmi

Za ponedjeljak su izdana upozorenja. Upaljen je žuti meteoalarm za cijelu obalu zbog jakog i olujnog juga kao i zbog najavljenog grmljavinskog nevremena u splitskoj regiji. Lokalno su mogući grmljavinski pljuskovi s obilnom oborinom.

DHMZ najava meteoalarma za 10.3. Foto: DHMZ / Screenshot

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvoreno", stoji u upozorenju DHMZ-a.

Ista su upozorenja izdana i za utorak kad se u gospićkoj regiji očekuju obilni lokalni pljuskovi, a u ostatku Dalmacije jako i oštro jugo.

Pročitajte i ovo tragična nesreća Cure detalji stravične tragedije: Na skijalištu u Sloveniji poginula 14-godišnjakinja

Pročitajte i ovo tjednima u bolnici Stigle su nove informacije o zdravstvenom stanju pape Franje

Pročitajte i ovo I nisu jedini Ministar i predsjednik su lagali o napadu? Otkriveni novi neobični detalji