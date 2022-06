Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u prognozi meteorologa Ivana Čačića.

Pred nama je razdoblje vremena s ljetnom toplinom koja će povećati i temperaturu mora, a koja je sada između 20 i 24 stupnja. Još u nedjelju bit će dosta vjetrovito, osobito ujutro na Jadranu zbog jake i olujne bure. No vjetar će prema kraju dana sve više slabjeti.



To možemo zahvaliti sve manjoj razlici u tlaku zraka između anticiklone sa sjeverozapada i ciklone s jugoistoka koja će postupno slabiti. Daljnju stabilizaciju vremena nakratko će u unutrašnjosti odgoditi manji prodor vlažnog zraka vezan uz ovu frontu krajem ponedjeljka.



U nedjelju ujutro i prijepodne prevladavat će sunčano pa čak i vedro. U unutrašnjosti će mjestimice puhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu i dalje umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura uglavnom od 12 do 17, a na moru od 19 do 23 Celzijeva stupnja.



U nedjelju poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno uz umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak koji u višim predjelima sredinom dana može imati i jake udare. Temperatura od 27 do 29 stupnjeva.



U istočnim predjelima također uglavnom sunčano i vrlo toplo povremeno uz umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



U Gorskom području i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena i jaka bura poslijepodne će postupno slabjeti. Najviša temperatura u gorskom području od 22 do 25, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano uz umjerenu i jaku buru koja će slabjeti, a prema otvorenom moru zapuhat će sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 31 stupnja.

Ljetno sunce, kao što znate, pored visoke temperature nosi i opasnost od UV zračenja koje će u nedjelju gotovo posvuda biti vrlo jako.



U unutrašnjosti većinom sunčano i vrlo toplo. Jedino potkraj ponedjeljka u sjeverozapadnim i gorskim predjelima mjestimice može biti pljuskova i grmljavine.



Na Jadranu sunčano s toplim noćima i vrućim danima. Vjetar slab do umjeren. Jedino će u utorak podno Velebita prolazno zapuhati mjestimice jaka bura.

Pojava koja nas može u isti mah zadiviti i zastrašiti zasigurno su grmljavinski oblaci. U našim krajevima ovi oblaci ljeti često znaju biti viši od 12 kilometara, a ponekad mogu dosezati i do visine od 17 kilometara. To je gotovo dvostruko više od visine Mt. Everesta. Ovi oblačni divovi u jednoj sekundi mogu usisati 700.000 tona zraka.

U isto vrijeme vuku se po tlu s oborinskom zavjesom s kojom se u jednoj sekundi može izlijevati 4000 tona vode. To je više nego u najvećim slapovima na svijetu, uključujući i Viktorijine slapove na rijeci Zambezi u Africi.

