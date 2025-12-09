Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak

Velika vijest stiže iz Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Rođena je tisućita beba ove godine!

Gospođa Josipa Gerić iz Radoboja rodila je svog prvog sina, malog Blaža, a porodu su prisustvovali prim. mr. sc. Jadranka Šanjug i primalje Martina Haramina i Barbara Ščurić.

Ovaj trenutak posebno veseli osoblje rodilišta jer je ove godine rođeno znatno više beba nego prethodnih godina, gotovo 30 posto više nego 2023. i više od 15 posto više nego 2024. godine. Ako se ovakav trend nastavi, 2025. bi mogla postati rekordna godina za rodilište.

Osoblje bolnice zahvaljuje svim mamama koje su izabrale ovo rodilište i obećava da će i dalje pružati sigurnu i toplu skrb svim ženama i njihovim bebama.