Završava svježi i kišni svibanj: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Dosta kiše i pljuskova u ovom tjednu, sve prema najavama. U kopnenom području je i prilično svježe, ispod prosjeka za doba godine, a na Jadranu ipak umjerenije. Od petka očekujemo više sunčanih razdoblja i postupno toplije, iako još uvijek neće biti posve stabilno, ali u usporedbi s vremenom u prvoj polovici tjedna, sasvim sigurno bolje.



Većinom oblačno, kišovito i svježe bilo je i u četvrtak, poglavito u unutrašnjosti: lokalno ponovno i obilnija kiša, no srećom, s četvrtkom završava razdoblje svježeg kišovitog svibnja. Nad našim područjem, odnosno u blizini, danima je stacionirao sustav fronti, borba između zračnih masa, mi kažemo različitih karakteristika: ima tu i one hladne polarne, i suhe tople. Sve skupa taj se zrak postupno miješa, fronte iščezavaju, a sa sjevera će, barem na kratko ojačati i greben anticiklone. To znači za nas stabilnije vrijeme ovog vikenda. Odnosno ponegdje već u petak.

Očekuje nas promjenjivo oblačno jutro, ali sa sunčanim razdobljima, najviše na istoku i jugu zemlje. Na kopnu lokalno i kratkotrajna magla. Malo kiše ili poneki pljusak moguć je u početku na sjevernom Jadranu, ponajprije u Istri te eventualno u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 4 do 9, a na obali i otocima između 10 i 15 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj zadržat će se promjenjivo oblačno i poslijepodne, uz kraća sunčana razdoblja, i uglavnom bez oborine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, temperatura barem koji stupanj viša nego u četvrtak, bit će ugodnije: danju uz 15 do 17 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Oblaci, malo sunca, te većinom suho. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 17 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj oblačnije cijeli dan, na sjevernom Jadranu promjenjivo, uz češća sunčana razdoblja poslijepodne. U gorju je i dalje mjestimice moguće malo kiše. Puhat će slaba do umjerena bura, u jačanju prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 11 do 15, a na moru od 19 do 22 stupnja.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U zaleđu je poslijepodne moguć i poneki pljusak. Puhat će bura, pa sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer ponovno bura koja će potom jačati. U Dalmaciji će u petak biti i najtoplije uz temperaturu između 20 i 24 stupnja.

Za vikend nas očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Sunčanije od subote poslijepodne. Ipak, neće biti posve stabilno pa je lokalno moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak.

Najizglednije u gorskim predjelima, i to u subotu i ponedjeljak. Ujutro je lokalno moguća magla, a u nedjelju ujutro po kotlinama gorske Hrvatske pri tlu čak i slab mraz. Vjetar slab sjeveroistočni, jutra hladnija, a danju toplije.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, bit će većinom suho te ugodno toplo. Poneki pljusak moguć je uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije u subotu, pa u ponedjeljak. Inače, puhat će slaba i umjerena, podno Velebita u prvom dijelu subote i jaka bura, a u poslijepodnevnim satima većinom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. I na moru sljedećih dana malo toplije.

Slično će se nastaviti i u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Na kopnu dijelom vedro, na moru pretežno sunčano. Svakako ugodno toplo, ali još uvijek ne i previše. I neće biti ni skroz stabilno. Dakle, tu i tamo, poneka kap kiše moguća je i u prvim danima sljedećeg tjedna.