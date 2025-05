Kratki rukavi ili kišobrani? Što nas čeka idućih dana otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Sutra je zadnji dan u nizu da se ova slabo pokretna fronta zadržava nad nama. Uskoro će sa sjeverozapada Europe ojačati ogranak jedne anticiklone koja će donijeti barem djelomičnu stabilizaciju. No, prije toga dakle, još kiše, a sutra će na kopnu i zahladnjeti.



Prijepodne će u unutrašnjosti biti oblačno, često uz kišu, a bit će i svježe, puhat će slab do umjeren sjeverac, uz temperaturu od 8 do 11. Na obali promjenjivo oblačno, ovdje će biti više sunčanih razdoblja, no lokalno i pljuskova te grmljavine, osobito u ranim jutarnjim satima. Puhat će slaba do umjerena bura i tramontana, a temperatura će biti od 12 do 15.



Rano poslijepodne u središnjoj će Hrvatskoj još padati kiša, ali postupno će je biti sve manje, a zatim će se i djelomično razvedravati, tako da će kasno popodne biti i sunčanih razdoblja. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar i bit će svježije nego danas, najviša temperatura uglavnom oko 13 stupnjeva. Navečer je moguća magla.



U Slavoniji većinom oblačno, vjetrovito i hladno. Kiša je izgledna i u drugom dijelu dana, a u Posavini i Srijemu moguć je i poneki pljusak. (pauza) Tek će se kasno popodne u zapadnoj Slavoniji djelomično razvedravati. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverac, pa će u kombinaciji s ovom temperaturom od 12, 13 stupnjeva biti svježe, pa i pomalo hladno.



U Istri, Primorju i na Kvarneru drugi će dio dana biti povoljniji. Od podneva će lokalni pljuskovi biti rjeđi i polako će se razvedravati uz sve više sunčanih razdoblja. Bura će puhati slabo do umjereno, uz najvišu temperaturu oko 18 Celzijevih stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne pretežno oblačno, povremeno s kišom, iako će ona padati rjeđe nego ujutro, a prema kraju dana će i prestati. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i bit će hladnije nego danas, uglavnom od 10 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji će se već prijepodne početi razvedravati. Jutarnji lokalni pljuskovi brzo će prestati, pa će poslijepodne biti pretežno sunčano. Još poneki pljusak moguć je samo u Zagori. Zapuhat će umjeren maestral, a temperatura će rasti do vrijednosti oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme iduća tri dana

U petak i za vikend, u unutrašnjosti ćemo imati više sunca i postupno će biti toplije. Ipak, u petak i nedjelju su mogući kraći lokalni pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i Slavoniji. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutra će biti relativno svježa, a danju ugodno - malo ispod 20 stupnjeva.



Na Jadranu sljedećih dana pretežno sunčano. Samo su lokalno na sjeveru u petak i nedjelju mogući kraći pljuskovi. Puhat će slaba do umjerena bura uz jutarnju temperaturu oko 15, i dnevnu oko 23.



Znači, sutra ćemo ponovno imati čestu kišu, osobito prijepodne, i opet će biti svježije. Zatim za vikend u cijeloj zemlji više sunca i toplije, a samo su rijetko tad mogući lokalni pljuskovi.