Iznad naših krajeva ustalila se vremenska situacija koja je uobičajena za hladni dio godine. To znači da smo na granici utjecaja između sredozemne ciklone i kontinentalne anticiklone. Također, u Starom Lazu pao je prvi snijeg! Vremensku prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić.

U utorak će jaka anticiklona potiskivati vlažan ciklonalni vrtlog prema jugu i prolazno utjecati na vrijeme u cijeloj zemlji u srijedu. Od četvrtka ponovno oborine - i to najprije na Jadranu, zbog povratka ove ciklone.

Utorak ujutro u većini će krajeva prevladavati oblačno. Kiša će još padati na istoku i jugu zemlje. U gorju, i to prije svega u višim predjelima, mjestimice susnježica i snijeg. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar - na udare mjestimice i jak. Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna s mogućim orkanskim udarima. Na dubrovačkom području - jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od dva do šest stupnjeva, u gorju i malo niža, a na Jadranu od osam do 13 stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Malo kiše mjestimice će još biti prijepodne. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura zraka uglavnom od tri do sedam stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo uz više oblaka u utorak prijepodne, kad će još biti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura uglavnom od tri do osam stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, prijepodne još ponegdje uz kišu, a u višim predjelima i susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana uglavnom oblačno, a zatim postupno kidanje naoblake. Puhat će umjerena i jaka, na udare podno Velebita i olujna bura. Temperatura u gorskom području od jedan do pet, na Jadranu od devet do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U prvom dijelu dana još mjestimice kiša. Puhat će slaba i umjerena, ponegdje i jaka bura, moguće i s olujnim udarima. Prijepodne na dubrovačkom području jugo. Poslijepodne temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

Na kopnu u srijedu i četvrtak djelomice sunčano, ponegdje s maglom. Ujutro hladno nerijetko uz mraz. U petak promjenljivo povremenom s kišom. Vjetar većinom slab.

U srijedu na Jadranu uglavnom sunčano, a bura će oslabjeti. U četvrtak i petak promjenljivo povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhat će jugo, ponegdje i jako, a u petak jugozapadnjak.

Pojava snijega u našem gorju prva je naznaka zime. Jeste li znali da je na Zavižanu zabilježena pojava snijega u svakom mjesecu u godini pa i ljeti.

"Zima se ne smije podcijeniti"

U Starom Lazu pao je prvi snijeg ove godine. Reporterka Katarina Jusić otkrila je da snježne radosti mogu početi u djelovima Gorskog kotara gdje snijega ima ipak malo više. "U nekim dijelovima pada i večeras. Temperatura je oko nula do minus jedan", rekla je.

Zimsku službu, objasnila je, snijeg nije iznenadio. "Ovo je dokaz da se zima ne može podcijeniti. Od 15. studenog na snazi su zimski uvjeti, odnosno zimska oprema. Gorani to krenu pripremati već i ranije", objasnila je.

U ponedjeljak je najniža temperatura zabilježena na Zavižanu, i to -2,5 stupnja dok je u Dubrovniku bilo najtoplije - čak 15 stupnjeva. U Mrkoplju ralice već rade punom parom, a pada i na Platku, Delnicama, Begovom Razdolju...

