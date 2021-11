Je li zbog COVID potvrda potreban referendum i hoće li na kraju umjesto politike presuditi Ustavni sud, u Dnevniku Nove TV s Mislavom Bagom stavove su sučelili Nino Raspudić iz MOST-a te Branko Bačić iz HDZ-a.

MOST je prošloga tjedna najavio da počinju prikupljati potpise za raspisivanje referenduma o ukidanju COVID potvrda i ograničavanja neustavnog rada Nacionalnog stožera civilne zaštite.



''Do kraja tjedna izaći ćemo na konferenciji za medije s definitivnim pitanjem, a što se tiče datuma - odredit ćemo čim prije vrijeme u kojem ćemo prikupljati potpise. Kad ih prikupimo, oni idu na Sabor koji raspisuje referendum i/ili šalje pitanje Ustavnom sudu'', kazao je Raspudić u sučeljavanju u Dnevniku Nove TV.



Iz HDZ-a su odmah podsjetili da je uvođenje COVID potvrda utemeljeno na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u 47. članku i na Zakonu o sustavu civilne zaštite.

''Da vrijeme nije ozbiljno kakvo jest - dnevno svjedočimo umiranju 70 ljudi ili 80 ljudi od COVID-19, ja bih ovo smatrao dobrim političkim vicem'', kazao je u Bačić u u sučeljavanju u Dnevniku Nove TV.



''U trenutku kada je pandemija i epidemija u Hrvatskoj ovolikih razmjera raspavljati o opravdanosti i efikasnosti jednog javnopravnog zdravstvebog dokumenta, koji pomaže suzbijanju epidemije, a time i bolesti, a time i smrti, za mene je neprihvatljivo'', istaknuo je Bačić.

Ovo nije referendum o potvrdama. Cijepljenje nije nametnuto, možete birati'', podsjetio je Bačić.



''Izgleda da Bačić zna pitanje i prije mene'', kazao je Raspudić, koji je istaknuo da ima puno spinova oko ove teme. ''Ništa ne priječi ministra da odluči da je testiranje potrebno za sve'', dodao je.



Inače, na Ustavnom sudu se već nalazi nekoliko prijedloga od od strane odvjetnika i sindikata propitivanja ustavnosti korištenja COVID potvrda za radnike i radnice u zdravstvenom i socijalnom te policijskom sustavu.



Plenkovićev humor pokazuje seksualnu opterećnost, ispao je smiješan, kazao je Raspudić komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića u kojoj je protivnike COVID potvrda prozvao junacima koji se boje vatica za testiranje.



Plenković je ispao vrlo uvjerljiv, kazao je Bačić i ukazao na niz primjera borbe s koronavirusom u drugim zemljama.



Raspudić je Stožer nazvao paratijelom, a Bačić je kazao da su oni ovlašteni zakonom što je potvrdio i Ustavni sud.



Ako će ići obvezno cijepljenje, ono će značiti i docijepljivanje, upozorio je Raspudić.



