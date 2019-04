Sunčano je i iznadprosječno toplo, a upravo se uz sve učestalije ovakve dane proljeće uvlači i izgurava hladni dio godine.

Ono na što moramo skrenuti pažnju je UV indeks, koji će u ponedjeljak, iako je tek prvi dan travnja, u Dalmaciji i Lici biti visok. To ne znači da već treba izbjegavati sunčeve zrake. Dapače, sunce je zdravo, jedino ako imate osjetljivi tip kože, ipak pripazite kad i koliko boravite na suncu.

Novi tjedan počinjemo sunčanim vremenom. Očekuje nas pravo proljetno jutro.

U kopnenom dijelu bit će i malo manje hladno, temperatura, od 2 do 7 stupnjeva. Na Jadranu isto malo toplije nego do sad, osobito na jugu gdje bi već ujutro moglo biti i 15ak stupnjeva. No veći dio obale ipak očekuje od 8 do 12 stupnjeva. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu bura, većinom umjerena, jedino podno Velebita moguće i jaka.

I poslijepodne će biti barem djelomice sunčano. U Zagorju i Međimurju s promjenjivom naoblakom. Bit će i malo sjeveroistočnog vjetra, no zadržat će se dosta toplo, oko 20ak stupnjeva.

Pretežno sunčano ostaje i u Slavoniji i Baranji. Jedino u Podravini može biti malo više oblaka. Puhati će umjeren sjeveroistočnjak i prevlčadavati će temperatura od 20 do 23 stupnja.

Većinom vedro vrijeme očekuje i sjeverni Jadran i gorske krajeve. Poslijepodne na moru ipak mala naoblaka. Puhat će bura, ali će sredinom dana prolazno i oslabjeti. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22, a u gorju od 16 do 19 stupnjeva.

U Dalamciji će i ponedjeljak pratiti vedro i prilično toplo vrijeme. Ujutro bura, kasnije će zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 20 do čak 24 stupnja.

Prema sredini tjedna vrijeme će se mijenjati, no u utorak još ne bi trebalo biti kiše. Naoblačit će se u drugom dijelu dana, što će zapravo biti i uvod u promjenjivje vrijeme u srijedu i četvrtak. Tad će mjestimice kišiti, no može biti i pljuskova i grmljavine, i to češće u zapadnim krajevima. Jutra sve toplija, dok će danju ili ostati podjednako toplo ili će biti tek malo svježije. Biti će ugodno i u svakom slučaju ne hladno.

Na Jadranu, posebno na sjevernom dijelu već će u utorak biti više oblaka, no bez kiše. Kiša se očekuje u noći na srijedu. Od sredine tjedna potom može biti i pljuskova i grmljavine, a ne isključujemo niti mogućnost obilnije oborine. Zapuhat će i jugo koje će sve više jačati, u četvrtak čak i do olujne jakosti.

Dakle, ponedjeljak i eventualno utorak još sunčano, a zatim promjenjiviji nastavak tjedna, s kišom i pljuskovima.

