Temperature će rasti, ali nema smirivanja vremena: Meteorolog otkriva gdje će biti grmljavinskih pljuskova

Nastavlja se promjenjivo vrijeme, uz izmjenu više ili manje oblačnih razdoblja, ona sunčana češća su na Jadranu, ali je i kiša isto tako učestalija na moru. U kopnenom području vrlo malo sunca, u većini predjela prevladava neprekinuti sloj oblaka. Ni u nedjelju niti sljedećih dana vrijeme neće biti stabilno, vrlo slično, na Jadranu uz red kiše, red sunca, u kopnenom području i jutarnja magla, pa i tmurno vrijeme, osobito sljedeći tjedan, jer sutra još koliko toliko ima šansi i za poneku zraku sunca.

Takva nam je ova prva polovica veljače, u sljedećem tjednu dodatno ni temperatura neće biti baš prava zimska, možemo reći više primjerena sredini ožujka nego veljače. No ukupno, razdoblja na prijelazu godišnjih doba i jesu upravo takva, na klackalici, malo toplo pa malo hladno. Hladnije bi moglo biti ponovno tamo od onog sljedećeg vikenda.

U nedjelju nas očekuje mrvicu povoljnije vrijeme nego danas. Iako promjenjivo i u početku na kopnu maglovito pa i uz poneku kap kiše lokalno, na Jadranu će već biti sunčanih razdoblja kojih kasnije može biti i u unutrašnjosti. Vjetar u početku slab ili tiho, za Jadran pomalo i neobično, svi znaju da na moru gotovo uvijek nešto puše. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 6, a na Jadranu od 7 do 10 stupnjeva.

Poslijepodne su sunčana ili vedrija razdoblja moguća i u kopnenom području. Značajnijeg vjetra neće biti, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se od 8 do 11 stupnjeva.

U istočnim predjelima u početku također oblačno, mjestimice uz maglu, a kasnije su moguća i kraća sunčana razdoblja. Tijekom dana lokalno i poneka kap kiše. Razmjerno toplo za doba godine, kao i na zapadu očekuje se oko 10 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, ali povremeno i uz malo kiše. Sunca nešto više ipak na moru. Vjetar većinom slab. Dnevna temperatura, od 8 do 11 stupnjeva u gorju i 13 na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji tijekom dana najviše sunčanih razdoblja, ali isto ne posve stabilno, ponegdje je moguće i malo kiše ili kraći pljusak, izglednije u zaleđu. Vjetar slab, tek navečer će zapuhati umjereno jugo. Temperatura i sutra ovdje ide do 15 stupnjeva.

Prognoza za prvi dio tjedna

U prvoj polovici sljedećeg tjedna ponovno će u unutrašnjosti biti oblačnije, uz češću kišu, osobito u srijedu. Tad će dodatno još malo i zatopljeti uz jačanje južnog strujanja. Sunčana razdoblja najizglednija su u utorak. Iznadprosječno toplo, zime nema sve do vikenda.

Na Jadranu će se također zadržati promjenjivo, povremeno s kišom, češćom u srijedu kad može biti i obilnija te u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Na sjevernom Jadranu u početku će puhati bura, na južnom već od sutra navečer jugo, no prema sredini tjedna jugo i južni vjetar proširit će se na cijelu obalu i pojačati. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

I u sljedećem tjednu dakle možemo očekivati slične vremenske prilike kao i do sad. Od dana do dana će ovisiti gdje će biti više sunčanih razdoblja, a gdje su šanse za kišu veće. Jaču i rasprostranjeniju oborinu, prema današnjim izračunima, donosi druga polovica tjedna. Do vikenda će biti i iznadprosječno toplo, a za vikend je moguće zahladnjenje.