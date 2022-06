Tijekom noći mjestimice izraženije nevrijeme na sjeveru i sjeveroistoku, stoga i upozorenje DHMZ-a putem Meteoalarma u kopnenim krajevima. Ipak, meteorolog Darijo Brzoja u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkriva da nas od nedjelje očekuje stabilnije vrijeme.

U središnjim krajevima i na istoku ujutro pljuskovi. Na Jadranu sunčano, no ni na moru ne posve stabilno, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 20, a na Jadranu najčešće između 19 i 24 stupnja.

Uz promjenjivu naoblaku ponekog pljuska na zapadu u kopnenim krajevima može biti poslijepodne. No tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperatura od 27 do 29 stupnjeva.

I na istoku u četvrtak veći dio dana djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Nakon jutra, kad pljuskovi još mogu biti izraženiji, u Slavoniji ipak mirnije, no koliko god male bile, šanse za poneki pljusak i dalje postoje. Vjetar istočni i sjeveroistočni, temperatura oko 28 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj poslijepodne izraženiji pljuskovi. Na sjevernom Jadranu, pretežno sunčano, ali uz umjerenu naoblaku poslijepodne isto je moguć poneki pljusak. Slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 32 stupnja. U gorju, uglavnom 26 do 29.

U Dalmaciji pretežno sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku, i mjestimice mogućnost za poneki pljusak ili malo kiše, osobito navečer te u noći na petak u zaleđu. Puhat će jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 30 do 33 stupnja.

More je sad već najčešće na 25 stupnjeva. Rijetko gdje tek stupanj svježije. UV-indeks u kopnenom području visok, a na Jadranu, posebno u Dalmaciji, i vrlo visok.

Za vikend će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano i u većini krajeva vruće vrijeme. Ali u početku još neće biti stabilno pa su uz jači razvoj oblaka vjerojatni i pljuskovi s grmljavinom, u petak uglavnom u središnjim i gorskim predjelima, a u subotu i na istoku. Nedjelja izgleda sunčano i bez kiše te uz porast temperature koji će se nastaviti i početkom slijedećeg tjedna.

Na Jadranu nastavak prevladavajuće sunčanog i vrućeg vremena. Tijekom petka i subote, uglavnom na sjevernom dijelu tek ponegdje lokalni pljusak. Inače, na moru sunce i sve jača vrućina, do daljnjega.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



