Svibanj je mjesec u kojem bismo rado imali lijepo, sunčano i toplo vrijeme. Ali naše želje nisu uvijek u skladu sa željama, ili moćima prirode pa nas ona ponekad podsjeti tko je u ovoj priči glavni.

U nedjelju ćemo imati vrijeme koje više podsjeća na zimu - dan će obilježiti oblaci, kiša, jak sjeverni vjetar te osjetno hladnije vrijeme, uz koje će kiša u gorju prelaziti u snijeg. Hladno će biti i početkom novog tjedna, a onda nam se od utorka vraćaju stabilniji i topliji dani.

U našoj blizini će se formirati dolina s pripadajućim frontalnim sustavima koji će se onda u idućim satima premještati preko nas donoseći nam oblake i kišu, koja će obilna biti na sjevernom Jadranu, u središnjim predjelima te u gorju. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar.

Na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji i dalje jugo. Jutarnja temperatura na kopnu od 8 do 11, a uz obalu između 12 i 14 stupnjeva.

U nastavku dana ostaje oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom, a uz pad temperature bi u višim nadmorskim visinama mogla zalepršati i poneka pahulja snijega. Puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar uz koji će biti osjetno hladnije.

U Slavoniji promjenjivo oblačno s povremenom kišom. Temperatura će biti do 15 stupnjeva, ali će se uz umjeren do jak sjeverni vjetar činiti osjetno hladnije.

Na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom. U Gorskom kotaru i Lici će biti slično, ali će uz pad temperature kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na moru jaka i olujna bura, a temperatura od 5 do 13 na moru.

U Dalmaciji promjenjivo s povremenom kišom. Na jugu će jugozapadnjak prema kraju dana jačati, a na sjeveru će zapuhati jaka i olujna bura. Temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

U ponedjeljak će oborine polako prestajati, ali će i dalje biti hladno, a dojam hladnoće će dodatno pojačavati umjeren i jak sjeverozapadnjak. Od utorka će biti sunčanije i toplije.

I na moru će još uglavnom u ponedjeljak biti nestabilno, a onda od utorka i ovdje pretežno sunčano. Početkom tjedna će još uvijek biti vjetrovito - prvo uz buru, zatim sjeverozapadnjak.

U kišu najviše kiše palo u Zadru

Najviše kiše u subotu je palo u Zadru. Čak 53 litre po četvornomm mketru, što je više od polovice uobičajene količine oborina u svibnju. No to nije omelo natjecatelje koji su se pripremali za utrku Wings for Life.

Zbog jakog juga i visokih valova katamaranske linije za Vis i Korčulu bile su u prekidu. Ceste u Gorskom kotaru već u nedjelju bi mogle biti mokre, od kiše, ali i snijega.

''Ne treba posebno napominjati da snijeg i hladnoća u svibnju nisu uobičajena pojava, ali takvi događaji su se i prije znali događati. Primjerice na Sljemenu je zadnji put prije 30-ak godina u svibnju pao snijeg, a ostaje nam za vidjeti hoće li se u nedjelju to promijeniti'', rekla je meteorologinja Damjana Ćurkov.

Brze promjene vremena mnogima pojačavaju zdravstvene tegobe. Stručnjaci savjetuju kako se ponašati kod čestih izmjena vremena.

''To je voda, hidratizacija. Drugo, ne bi trebalo misliti o tome da promjena vremena nužno znači i promjenu u vašem tijelu'', ističe Silvana Ganza, medicinska sestra.

Ako ne želite da vam vrijeme pokvari raspoloženje, iduća dva dana za svaki slučaj uz sebe imajte kišobran.

