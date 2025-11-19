Stiže novo pogoršanje vremena s puno kiše i bure: U subotu snijeg u nizinama, no zbog jednog razloga neće se zadržati

Tek što se vrijeme u našem dijelu Europe malo smirilo, već nam stiže nova destabilizacija. Riječ je o dubokoj dolini koja će sutra uzrokovati stvaranje ciklone nad Italijom, Jadranom i Hrvatskom. I ona će se zadržavati nad nama nekoliko dana. Donijet će puno kiše, osobito u Dalmaciji, a bit će opet i olujne bure duž cijele obale te snijega na kopnu.
Sutra je još prijelazni dan – u kojem će se vrijeme tek početi kvariti. Ujutro će na kopnu biti magle, ponajprije uz Savu, no ona se neće dugo zadržavati, tako da će kasnije biti i sunčanih razdoblja.
Na obali umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu i lokalne pljuskove. Veća vjerojatnost za njih je na sjeveru. Puhat će jugo i oštro. Postupno će jačati, u početku će biti slabo, a kasnije uglavnom umjereno. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti oko nule, a na obali od 8 do 11 Celzijevih stupnjeva.
Sredinom dana u središnjoj Hrvatskoj moguća su i sunčana razdoblja. No poslijepodne će onda prevladavajuće ipak biti oblačno. Povremeno će padati kiša uz temperaturu oko 8 Celzijevih stupnjeva. Zatim će navečer, nakon 20 sati, zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeverac. Kiša će tad biti češća i zahladnjet će.
Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. U prvom dijelu dana nakon magle sunčana razdoblja. A onda naoblačenje. Već poslijepodne može pasti malo prolazne kiše. No ona će češća biti navečer, kad će zapuhati sjeverac i kad će zahladnjeti. Danju će najviša temperatura biti oko 10.
Istra, Primorje i gorje sutra će biti najoblačniji dio Hrvatske. Moguća su samo kraća sunčana razdoblja, i to uglavnom u Istri te na otocima. Često će padati kiša i ona je ovdje moguća cijeli dan, iako je vjerojatnija prijepodne. Vjetar će biti većinom slab do umjeren, samo povremeno i jak, promjenjiva smjera, s time da će prevladavati južni smjerovi - jugo, oštro i lebić. A tek kasno navečer, nakon 22 sata – bura.
U Dalmaciji će poslijepodne biti sve oblačnije i sve je veća vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Osobito navečer i u noći, kad između Šibenika i Makarske može pasti obilnija količina. Puhat će umjereno, povremeno i jako jugo i oštro, ali na sjeveru prolazno može biti i tramontane. Maksimalna temperatura oko 16 stupnjeva.
Vrijeme idućih dana
Petak će u unutrašnjosti biti oblačan i znatno hladniji. Puhat će umjeren do jak sjeverac. Tijekom dana će padati kiša, a onda će predvečer ona prelaziti u susnježicu i snijeg, i to ne samo u gorju, već i u nekim nizinama, osobito onim zapadnim.
U subotu još hladnije i vjetrovitije. I tad je veća vjerojatnost za snijeg. A onda će se u nedjelju vrijeme smirivati, većinom će proći bez oborina, a poslijepodne će se i razvedravati. Temperatura će ovih dana uglavnom biti oko nule.
Na Jadranu u petak i subotu jaka i olujna škura bura. Pod Velebitom s orkanskim udarima.
Padat će kiša, i to češće i obilnije, u Dalmaciji. U nedjelju zato povoljnije, manja je mogućnost za lokalnu kišu, bit će više sunca, a i bura će slabjeti. Sve to pratit će jači pad temperature, a hladan osjet pojačavat će bura.
Ako planirate putovanje za vikend, svakako treba pratiti prognozu, upozorenja i stanje na cestama!