Sjeveroistok već danima u magli, na obali 15 stupnjeva toplije: Meteorolog otkriva kad stiže promjena

Rijeka 18, Dubrovnik 17, Zadar 16. Varaždin 1, Zagreb 2, Slavonski Brod 3. To su bile temperature zraka u subotu u 13 sati. Na moru je uz sunce tako bilo i 15 stupnjeva više nego u unutrašnjosti. Stabilna atmosfera zimi često donosi ovako potpuno različite vremenske prilike u unutrašnjosti zemlje i na moru. Pod utjecajem anticiklone ćemo biti i sljedećih dana pa se ni vrijeme neće previše mijenjati.

Promjena na Jadran stiže s južinom u utorak, a kiše će u kopnenom području biti uglavnom u srijedu. No prije tog, zadržat će se tmurno, sivo, maglovito, uz rosulju, ali će biti i hladnije, noću u minusu pa u unutrašnjosti na mjestima može biti i poledice. Stoga oprez na cestama nužan je zbog smanjene vidljivosti, a i potencijalno skliskih kolnika.

I u nedjelju ujutro u kopnenom području maglovito ili uz niske razvučene oblake, a ponegdje i rosulju. Magle može biti i mjestimice na sjevernom Jadranu. Vjetra nema, tek južnije prema otvorenom moru puhat će umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom od -2 do 2, u Lici niža, do -5, dok će na Jadranu biti od 4 uz obalu na sjevernom dijelu, do 10ak stupnjeva na jugu te na otocima.

Oblačno i sivo u unutrašnjosti će se zadržati i poslijepodne. I dalje mirno, bez vjetra, te kao i danas hladno uz temperaturu od 1 do 3 stupnja. Slično se nastavlja i u istočnim predjelima naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu, danju niski razvučeni oblaci, a mjestimice i cjelodnevna magla. Dnevna temperatura, od 2 do 5 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj danju će biti sunčanih razdoblja, osobito u višem gorju gdje će sunčano i prevladavati. Po kotlinama noću i ujutro većinom magla. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i ugodno toplo. Uz sunce i u gorju će biti toplije nego drugdje u unutrašnjosti, očekuje nas od 4 do 8 stupnjeva. Na moru od 12 do 15.

U Dalmaciji također još jednom sunčano i danju ugodno toplo. Ujutro tek lokalno uz maglu. Prema otvorenom moru mjestimice će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura ugodna, između 13 i većinom 17 stupnjeva.

Prognoza za prvi dio tjedna

Ponedjeljak će na kopnu započeti s maglom, no danju bi moglo biti i sunčanih razdoblja. U utorak prvo ponovno magla, ponegdje rosulja, pa u noćnim i jutarnjim satima može biti poledice. Temperatura će se spuštati nekoliko stupnjeva ispod nule. Danju, taman što se magla raziđe, ide porast naoblake, najavljujući promjenu vremena, promjenjivo oblačno nebo i kišu u srijedu. Sredinom tjedna će na kopnu ipak biti malo manje hladno. A u drugoj polovici i toplije.

Na Jadranu u ponedjeljak sunčano, ujutro uz maglu moguću na sjevernom dijelu. Značajnijeg vjetra neće biti. Jugo će zapuhati u utorak noseći oblake, promjenu vremena i kišu. U srijedu pri tom, uz pljuskove, na moru može i zagrmjeti. Puhat će umjereno jugo, uz koje se dnevna temperatura neće značajnije mijenjati, no jutra će sredinom tjedna biti manje hladna.

Dakle, vrijeme se mijenja od utorka. Prvo s južinom na Jadranu, potom povremena kiša koje će u unutrašnjosti biti uglavnom u srijedu. U drugoj polovici tjedna i na kopnu će biti manje hladno, barem na koji dan. Što nam donosi Božićni tjedan, još nije sasvim jasno.