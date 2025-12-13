Prvi put potvrđena kuga malih preživača u Hrvatskoj! Provode se stroge mjere

Kuga malih preživača prvi je put potvrđena u Hrvatskoj. Pogađa ovce i koze, a virus se prenosi putem aerosola ili izravnim kontaktom, objavilo je u subotu Ministarstvo poljoprivrede koje ističe da bolest nije opasna za druge vrste životinja i ljude.

Bolest je u subotu potvrdio Hrvatski veterinarski institut na uzorcima ovaca uzetih s objekta u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćilo je Ministarstvo, koje je o pojavi bolesti obavijestilo Europsku komisiju i države članice EU te treće zemlje putem elektroničkog sustava prijave bolesti životinja.

Na zaraženom objektu na području naselja Bogdanovići provode se stroge mjere suzbijanja bolesti. Mjere uključuju usmrćivanje svih prijemljivih životinja, preliminarno čišćenje i dezinfekciju, prikupljanje potrebnih epidemioloških informacija u cilju utvrđivanja načina ulaska uzročnika bolesti na objekt te utvrđivanja mogućih kontaktnih objekata.

Dosadašnje utvrđene informacije o ilegalnim radnjama upućuju na mogući način ulaska virusa na objekt, navodi Ministarstvo.

Odredit će se zona zaštite, minimalno tri kilometra oko zaraženog objekta, te zona nadziranja od minimalno deset kilometara oko objekta, te dodatne zone ograničenja ovisno o epidemiološkoj situaciji i brzini širenja bolesti.

Bolest nije opasna za druge vrste životinja i ljude. Virus se najčešće prenosi putem aerosola ili izravnim kontaktom preko sekreta. Zaražena životinja više od dva mjeseca može izlučivati virus čime se značajno povećava rizik od širenja bolesti na veće udaljenosti.

Bolest se može prenijeti i indirektno putem opreme, stelje, korita za vodu i kontaminiranih pašnjaka. Očituje se naglim porastom tjelesne temperature do 41 Celzijeva stupnja, otežanim kretanjem životinje, depresijom ili nemirom, iscrpljenošću, suhoćom nosa, dlakom bez sjaja, te smanjenim apetitom. Iscjedak iz oka i nosa suši se i pretvara u kraste koje začepljuju nosnice te dolazi do respiratornih oboljenja.

Ove je godine kuga malih preživača prijavljena u Mađarskoj (3 izbijanja, zadnje 31. siječnja), Albaniji (14 izbijanja, zadnje 3. srpnja), na Kosovu (2 izbijanja, zadnje 25. rujna), u Rumunjskoj (1 izbijanje, zadnje 5. ožujka ) i Turskoj (4 izbijanja, zadnje 26. kolovoza).

Vlasnik ima pravo na naknadu štete za usmrćenu ili zaklanu životinju, uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti. Pravo se ostvaruje ako se životinje drže u skladu s propisima iz područja zdravlja životinja (registracija objekta, označavanje, premještanje, biosigurnost, vođenje evidencija…).

Uzgajivači ovaca i koza dužni su redovito primjenjivati biosigurnosne mjere u uzgoju te se dosljedno pridržavati svih odredbi o premještanju životinja i njihovih proizvoda. Budući da se bolest brzo širi, potreban je pojačani oprez, a subjekti su dužni svaku promjenu zdravstvenog stanja ovaca i koza, kao i svaki pobačaj i uginuće odmah i bez iznimke, prijaviti ovlaštenom veterinaru.