Brod s dušom i zadnji izvorno naš, ide na prodaju: "Emotivno sam vezan. Tri generacije su plovile njime"

Sve je izglednija sudbina jednog od najvećih simbola šibenskog arhipelaga. Nakon 68 godina plovidbe i dvije godine mirovine - brod Tijat će na prodaju. Dio građana želi ga obnoviti kao ploveći muzej, ali nova županijska vlast od tog projekta odustaje zbog prevelikog troška obnove.

"Apsolutno da sam emotivno vezan jer ono što je zaista vezano za njega to je recimo moj pokojni djed je bio na njemu, bio je vođa palube i kormilar. Moj pokojni otac je bio zapovjednik, a ja sam na njemu bio ukrcan '88. godine kao konobar", ispričao je Saša.

Brod Tijat u vlasništvu je Šibensko-kninske županije. Kupljen je od Jadrolinije za 38 tisuća eura s idejom pretvaranja u ploveći muzej. Za kompletnu obnovu prema procjeni županije, nema sredstava. No Mještani i otočani se ipak nadaju da će jednog dana netko upravljati ovim kormilom.

"Tijat je u biti jedan od zadnjih brodova, čak možda i zadnji koji je izvorno naš hrvatski, ima originalni stroj iz 1955. Gradili su ga naši", rekao je Robert Udiljak, administrator grupe "Tijat u srcu".

Sve detalje o troškovima i mogućnostima obnove pogledajte u prilogu novinara Nove TV Ivana Krznarića.

brod Tijat Foto: DNEVNIK.hr