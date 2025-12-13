ugašen je
Buknuo požar u zagrebačkom domu za starije: Na teren izašli vatrogasci i policija
Piše K. Č.,
13. prosinca 2025. @ 22:41
Požar je izbio u sobi jednog od štićenika, a objekt je evakuiran.
U domu za starije i nemoćne na zagrebačkom Ksaveru je u subotu navečer izbio požar. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i osoblja, nitko nije ozlijeđen.
Vatrogasci su oko 20:50 zaprimili dojavu o požaru, nakon čega su izašli na teren te ga ubrzo lokalizirali.
Vatra je buknula u sobi jednog od štićenika, površine 20 kvadratnih metara, a koja se nalazila u prizemlju objekta.
Kako je za DNEVNIK.hr potvrdio zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih, vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca.
Također su zatvorili vrata goruće sobe kako bi spriječili širenje dima i vatre.
U trenutku dolaska vatrogasaca, na lokaciji je već bila policija, a djelatnici doma provodili su evakuaciju štićenika, od kojih su se neki nalazili u hodnicima.
Vatrogasci su nakon gašenja pristupili hlađenju prostorije i odimljavanju stubišta te ostatka zgrade.
Nakon što je provedena ventilacija cijelog objekta, intervencija je uspješno završena, nadodao je Jembrih.