Buknuo požar u zagrebačkom domu za starije: Na teren izašli vatrogasci i policija

U domu za starije i nemoćne na zagrebačkom Ksaveru je u subotu navečer izbio požar. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i osoblja, nitko nije ozlijeđen.

Vatrogasci su oko 20:50 zaprimili dojavu o požaru, nakon čega su izašli na teren te ga ubrzo lokalizirali.

Vatra je buknula u sobi jednog od štićenika, površine 20 kvadratnih metara, a koja se nalazila u prizemlju objekta.

Kako je za DNEVNIK.hr potvrdio zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih, vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca.

Također su zatvorili vrata goruće sobe kako bi spriječili širenje dima i vatre.

U trenutku dolaska vatrogasaca, na lokaciji je već bila policija, a djelatnici doma provodili su evakuaciju štićenika, od kojih su se neki nalazili u hodnicima.

Vatrogasci su nakon gašenja pristupili hlađenju prostorije i odimljavanju stubišta te ostatka zgrade.

Nakon što je provedena ventilacija cijelog objekta, intervencija je uspješno završena, nadodao je Jembrih.