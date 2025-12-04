Kiša i vjetar još će udarati, ali očekuje se i zatopljenje: Meteorolog donosi detalje

Posljedica ciklone u Sredozemlju zadržavanje je i vlažnog, nestabilnog zraka i u našim krajevima. Donosi nam oblačno i kišovito vrijeme, a u gorju je moguć i slab snijeg. Kolnici su skliski, oprez u prometu obavezan. Vrijeme će u petak biti mirnije, kiše će biti uglavnom manje i rjeđe, no zadržat će se svježe i hladno. Stabilnije i vjerojatno sunčanije, ali i toplije nas očekuje tek u sljedećem tjednu. Vikend pred nama, oblačno na kopnu, dok će na Jadranu biti sunčanijih razdoblja.

U petak ujutro, u unutrašnjosti će prevladavati oblačno, mjestimice i maglovito, rijetko uz još poneku kap kiše. Na Jadranu će biti promjenjivije, na sjevernom dijelu uz ponešto sunca, dok će se na jugu oblaci i dalje više zadržavati. U Dalmaciji je moguć i poneki pljusak. Na većem dijelu Jadrana puhat će istočnjak i bura, na jugu još samo prijepodne jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti oko 3, 4 stupnja, u gorju bliže nuli, dok se na Jadranu očekuje većinom između 7 i 11.

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj i dalje većinom oblačno, no trebalo bi se zadržati suho. Vjerojatnost za kišu raste navečer i u noći na subotu. Vjetar slab, temperatura 6 ili 7 stupnjeva. Oblačno će biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Poslijepodne i prema večeri ovdje je mjestimice moguće malo kiše. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a temperatura će biti oko 8 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj će se i sutra zadržati oblačno, na sjevernom Jadranu pak bit će promjenjivije, što znači da će biti i nešto sunca. Puhat će bura, navečer u jačanju, a prema otvorenom moru sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će također krajem dana pojačati. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 3 do 5, a na sjevernom Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji, sutra promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak. Više oblaka bit će na jugu. Bura će se proširiti na cijelu obalu i jačati, a prema otvorenom moru puhat će i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura će biti između 12 i 16 stupnjeva.

Prognoza za vikend

Za vikend u unutrašnjosti još uvijek oblačno, bit će moguće i malo kiše mjestimice, osobito tijekom nedjelje. U ponedjeljak u prvom dijelu dana magla, dok su poslijepodne moguća sunčana razdoblja. Temperatura se za sad neće značajnije mijenjati, no moguće je zatopljenje prema sredini sljedećeg tjedna.

Na Jadranu će biti djelomice sunčano, a uz više oblaka u nedjelju je na jugu moguće malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će umjerena, ponegdje i jaka bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura se na moru neće mijenjati, očekuje nas 15-ak stupnjeva sredinom dana i za ranog poslijepodneva.

A više sunca i toplije vrijeme i u kopnene krajeve trebao bi donijeti sljedeći tjedan, osobito sredina i druga polovica. Za sad nam ipak predstoji još malo zimskog vremena. Taman za Adventski ugođaj.