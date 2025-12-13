Sve glasnije rasprave o prvom nuklearnom reaktoru u Hrvatskoj, stručnjak otkrio moguću lokaciju

Sve se glasnije raspravlja o nuklearnom zaokretu Hrvatske. Nagađa se i o lokacijama gdje bi se eventualno smjestio prvi mali nuklearni reaktor na našem tlu. Iako je još puno opcija u igri, spominjanje termoelektrane Plomin u tom smislu - Istranima nije dobro sjelo.

"Čuo sam ja isto da je to najmanje zagađuje kako govore, čuo sam ja to sve, daleko od toga. To je ribarsko mjesto, i mjesto turističko, ima dosta stanova i kuća sve se renta ne vjerujem da bi ni oni ni mi to htjeli", rekao je Matej iz Labina.

To su sve još uvijek nagađanja – naglasio je istarski župan.

"Siguran sam da ima područja koja nisu tako naseljena koja nemaju tako aktivan turizam. Po prostornom planu je dakle predviđen plin ili obnovljivi izvor energije, nuklearka ne", rekao je Boris Miletić i dodao: "Plan nije Biblija, ali sam siguran da vijećnici županijske skupštine takvu izmjenu nikada ne bi prihvatili".

No, profesor Davor Grgić, član radne skupine za nuklearnu energiju, kaže da Plomin kao lokacija nuklearke nije istražen.

"Čak i kad bi Hrvatska ušla u to da bude zemlja koja koristi nuklearnu energiju na svome teritoriju vjerojatno bi primarna lokacija bila Prevlaka jer je ona već kvalificirana kao nuklearna lokacija", rekao je Grgić.

A kad bi prvi mali reaktor mogao biti eventualno korišten na tlu Hrvatske i sve detalje o planu za Plomin, pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Line Dollar.