Vojni analitičar o ratu u Ukrajini: "Trumpov ugovor je nastao u hodnicima Kremlja, a situacija nije takva kakvom ju prikazuju"

Oprečne informacije stižu s prve linije fronta. Može li se govoriti o tome tko pobjeđuje u ratu, komentirao je vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV.
Ivica Mandić, vojni analitičar - 3Foto:
DNEVNIK.hr
"Od 1. siječnja 2023. godine do današnjeg dana je 1.17 posto povećan okupirani teritorij Ukrajine od strane ruskih snaga. To su činjenice. Također, nema pomaka u Pokrovsku ni Kupjansku", rekao je Mandić.
Ispričao je kako se društvenim mrežama i televizijama šire videi, izrađeni pomoću umjetne inteligencije, koji hiperrealistično prikazuju patnju i napuštanje postrojbi od strane ukrajinskih vojnika.
Ivica Mandić, vojni analitičar - 4Foto:
DNEVNIK.hr
"U smislu informacija koje se šire medijskim prostorom čitave Europe možemo, kada bi ih uzeli zdravo za gotovo, misliti da vlada nekakav kaos. Očigledno je riječ o diplomatskoj igri gdje se za pomoć traži provođenje crnih operacija u smislu obmanjivanja opće javnosti Europe i SAD-a. To je sada na snazi, a koristi se bez milosti i ograničenja. Taman posla da je stanje takvo kakvim ga prikazuju", rekao je Mandić.
Ivica Mandić, vojni analitičar - 2Foto:
DNEVNIK.hr
Kako kaže, cilj iza takvih postupaka je prodati Donald Trumpov ugovor, koji je "očigledno nastao u hodnicima Kremlja", a pri tom ne vodeći računa o tome što to doista znači.
Ivica Mandić, vojni analitičar - 1Foto:
DNEVNIK.hr
Mandić naglašava da se uslijed ovih promjena neće ni NATO savez ostati isti. "Ljudi u SAD-u moraju shvatiti da nikad više Europa neće dopustiti da nekakav Kongres ili američki predsjednik odlučuju što će ona raditi", rekao je.