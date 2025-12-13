Vojni analitičar o ratu u Ukrajini: "Trumpov ugovor je nastao u hodnicima Kremlja, a situacija nije takva kakvom ju prikazuju"

Američko i ukrajinsko izaslanstvo sastaju se u nedjelju u Berlinu. Pregovara se o miru dok diljem Ukrajine padaju ruske rakete i dronovi.

Oprečne informacije stižu s prve linije fronta. Može li se govoriti o tome tko pobjeđuje u ratu, komentirao je vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV.

"Od 1. siječnja 2023. godine do današnjeg dana je 1.17 posto povećan okupirani teritorij Ukrajine od strane ruskih snaga. To su činjenice. Također, nema pomaka u Pokrovsku ni Kupjansku", rekao je Mandić.

Ispričao je kako se društvenim mrežama i televizijama šire videi, izrađeni pomoću umjetne inteligencije, koji hiperrealistično prikazuju patnju i napuštanje postrojbi od strane ukrajinskih vojnika.

"U smislu informacija koje se šire medijskim prostorom čitave Europe možemo, kada bi ih uzeli zdravo za gotovo, misliti da vlada nekakav kaos. Očigledno je riječ o diplomatskoj igri gdje se za pomoć traži provođenje crnih operacija u smislu obmanjivanja opće javnosti Europe i SAD-a. To je sada na snazi, a koristi se bez milosti i ograničenja. Taman posla da je stanje takvo kakvim ga prikazuju", rekao je Mandić.

Kako kaže, cilj iza takvih postupaka je prodati Donald Trumpov ugovor, koji je "očigledno nastao u hodnicima Kremlja", a pri tom ne vodeći računa o tome što to doista znači.

Mandić naglašava da se uslijed ovih promjena neće ni NATO savez ostati isti. "Ljudi u SAD-u moraju shvatiti da nikad više Europa neće dopustiti da nekakav Kongres ili američki predsjednik odlučuju što će ona raditi", rekao je.

Najbolje se to pokazalo odlukom koju je EU donijela u petak, kojom se zamrznula ruska imovina, zaključio je.

