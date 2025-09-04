Vikend donosi osvježenje s kišom: Meteorolog otkriva kada se vraća sunčano i toplo vrijeme

U petak će se preko naših krajeva prostirati polje povišenog tlaka zraka. No atmosfera u unutrašnjosti neće biti posve stabilna, osobito u noći na subotu kad će sjeverni dio zemlje prolazno zahvatiti ovaj frontalni poremećaj s područja Alpa s kojim će u unutrašnjost prodrijeti malo svježiji zrak.

No već u drugom dijelu dana sa zapada jača anticiklona, a pa će se od nedjelje do srijede prevladavati vedrina i bit će svakim danom sve toplije.

Jutro

U petak ujutro i prijepodne posvuda će prevladavati sunčano. Jedino ujutro po gorskim kotlinama i dolinama rijeka mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 u Lici do 17 na istoku zemlje, a na Jadranu od 18 do 21 Celzijevog stupnja.

Središnja Hrvatska

Poslijepodne u unutrašnjosti pretežno sunčano, mjestimice uz dnevni razvoj oblaka. U noći na subotu porast naoblake, a zatim je ponegdje moguća kiša ili grmljavinski pljusak. Vjetar slab, a krajem dana mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Vrlo toplo uz najvišu temperaturu oko 29 stupnjeva.

Istočna Hrvatska

Pretežno sunčano bit će i u istočnim predjelima. U zapadnoj Slavoniji uz dnevni razvoj oblaka postoji mala mogućnost za pokoji pljusak. Poslijepodne vruće od 30 do 32 stupnja.

Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran

U Gorskom području i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne, uglavnom u Gorskom kotaru moguć je poneki pljusak. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura većinom od 25 do 29 stupnjeva.

Dalmacija

U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo, a vjetar uglavnom slab. Vrlo toplo ili vruće od 28 do 31 stupnja.

Temperatura mora

Temperatura mora ustalila se na ugodnih 23 do 25, na jugu i do 26 stupnjeva.

UV index

Jednako tako, u većem dijelu zemlje i dalje je visok i indeks opasnog sunčevog UV zračenja.

Kopno - izgledi 3 dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, mjestimice uz jutarnju maglu. Više oblaka ponegdje s kišom bit prolazno u subotu ujutro kad će i prolazno zapuhati umjeren vjetar sjevernih smjerova. U nedjelju ujutro svježije, a zatim sve toplije.

More - izgledi 3 dana

Na Jadranu pretežno sunčano. U subotu vjetrovito prolazno uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru. I dalje vrlo toplo i vruće.

Izgledi vremena do sredine sljedećeg tjedna

Po svemu sudeći, do srijede pretežno sunčano i svakim danom sve toplije. Potkraj srijede u Istri su moguće lokalne nestabilnosti uz pljuskove i grmljavinu.

Vremensku prognozu meteorologa Ivana Čačića pogledajte u videoprilogu: