Brzo smo iz jeseni zakoračili u ljeto. Nedjelja je sunčana i dosta topla, ali i s drugom stranom. Bilo je lokalnih nestabilnosti i pljuskova s grmljavinom. Sasvim uobičajeno, kao i svaki put kad se bližimo ljetnoj sezoni, iza nevere brzo dolazi sunce i toplina se brzo vrati. Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Pred nama je mnogo ugodniji tjedan nego što je bio ovaj prethodni, idućih nekoliko dana očekuje nas više sunčana vremena, možemo reći napokon i više topline. Vjerujem da je svima već dosta jeseni i ove silne vode.

Prevladavajuće hladno i oblačno vrijeme proteklih mjeseci jedan je od razloga i relativno friškog mora čija je temperatura još uvijek između 17 i 19 stupnjeva. Na ovako kasno otvaranje sezone kupanja i nismo previše naviknuli.

Međutim, oblačno ili ne, sjeverna Zemljina polutka se neometano okreće sve više prema suncu, pa uz veći kut upada sunčevih zraka i UV indeks raste, tako su i u nedjelju sredinom dana izmjerene visoke vrijednosti, pa se suncu idućih dana treba izlagati postupno.

Inače, u polju smo izjednačenog tlaka, bez nekih značajnijih fronti u blizini, pa će i sutra vrijeme biti sunčano i toplo, ali uz lokalne nestabilnosti. Uglavnom poslijepodne.



Prvo jutro u novom tjednu počinjemo sa suncem. Prevladavat će sunčano, u većini krajeva i dosta ugodno. U gorju jedino temperatura će se noćas spustiti na 10-ak stupnjeva, drugdje u kopnenim krajevima bit će oko 13, 14, a na Jadranu uglavnom između 16 i 19.

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru slaba do umjerena bura, koja podno Velebita na mahove može biti i jaka. Kasnije će zapuhati sjeverozapadnjak.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne umjeren i jak razvoja oblaka, i premda će najvećim dijelom prevladavati sunčano, lokalno može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Pri tom će i vjetar prolazno pojačati, a inače će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 24 i 27 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano, no kao i na zapadu, uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka poslijepodne i ovdje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, uz pljuskove mjestimice pojačan: temperatura oko 25, 26 stupnjeva.



Poneki pljusak u ponedjeljak poslijepodne i u gorskoj Hrvatskoj, na Jadranu uglavnom ne, iako će tijekom dana i na moru biti dnevnog razvoja oblaka. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura uz obalu i na otocima od 24 do 27, a u gorju uglavnom između 19 i 23 stupnja.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, čak i vedro, tu i tamo poslijepodne uz malo oblaka. Više tog dnevnog razvoja bit će zapravo u zaleđu gdje ne isključujemo mogućnost niti za poneki pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti većinom od 26 do čak 28 stupnjeva. Dobar početak tjedna za Dalmaciju.



I utorak posvuda izgleda dosta sunčano i toplo, a moguće su tek lokalne nestabilnosti. U srijedu će vrijeme biti nešto malo promjenjivije, i dalje uz dosta sunca, ali se ipak očekuju i mjestimični pljuskovi i grmljavina.

Nešto rjeđe pak u četvrtak. U drugoj polovici tjedna bit će i generalno malo manje toplo nego u prvoj, no sve skupa prilično ugodno.



Na moru, u utorak sunčano. U srijedu uglavnom na sjeveru je moguć poneki pljusak, kao i ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije. Bez značajnijeg vjetra do četvrtka kad će ponovno zapuhati bura. I na Jadranu će se idućih dana zadržati ugodno toplo.

More još nije najugodnije za kupanje: 17 do 19 stupnjeva, samo za one hrabre. Sunčajte se ujutro i kasnije poslijepodne. Znam da smo sunce željno dočekali, no izlagati se svibanjskom suncu treba vrlo postupno.



Ne izgleda da će se vrijeme nešto posebno mijenjati niti u drugoj polovici sljedećeg tjedna. Iza ovih nestabilnosti u srijedu, kad su šanse na kopnu za pljuskove najveće, prema vikendu će ponovno biti povoljnije, sunčanije, malo manje toplo, ali ugodno, te i dalje ne skroz stabilno.

Prognoza za vikend nije još uvijek sasvim jasna, zato budite s nama i sutra kad osvježavamo ove i donosimo nove informacije.

