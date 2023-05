Brojnim poljoprivrednicima su poplavljene njive, štale, mehanizacija. Što očekuju i hoće li ove poplave utjecati na cijene hrane, objasnio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović s kojim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Koliku su štetu nanijele poplave, još se ne zna, ali zasigurno nije mala. Procjeniteljska povjerenstva tek izlaze na teren i nakon toga ide procedura prema županijama i tek onda će biti poznato kolika je šteta.



Okvirno, vjerojatno je riječ o desecima milijuna eura, kazao je je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović s kojim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.



''Najpogođeniji krajevi i poljoprivrednici su oni koji su sad imali kulture koje su spremne za tržište, a to su jagode i to ne samo na jugu, nego i u zagrebačkom prstenu, te kamilica, dakle, virovitički kraj, ali vidimo i Lonjsko polje, dio gdje su stočari'', kazao je Jakopović.



Kad je riječ o tome koliko će to utjecati na cijene, kazao je da neke drastične velike promjene ne možemo očekivati.



''Nećemo možda toliko osjetiti onaj pad koji osjetimo kada ih ima sve više i više na tržištu, a kada dolaze sve ostale'', objasnio je na primjeru vrgoračkih jagoda, čija su polja završila pod vodom proteklih dana uslijed obilnih kiša.

Pozvao je sve poljoprivrednike u budućnosti na osiguranje, podsjetio je na europsku omotnicu, ali i upozorio: ''Moramo jednostavno početi razmišljati da i promijenimo način proizvodnje. Vidimo da smo dio globalne promjene.''

