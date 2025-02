Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku tjedna? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Sunčano i relativno hladno tijekom srijede u unutrašnjosti. Od četvrtka, prvo više oblaka u središnjim i gorskim krajevima, a od petka potom posvuda.

Razlog je prvo u jednoj manjoj masi vlažnog, nestabilnog zraka koja će nam se približiti sa sjevera, a potom i pritjecanju dodatne vlage s juga i jugozapada vezano uz visinsku ciklonu nad Sredozemljem.

Svo vrijeme smo prizemno u polju visokog tlaka. Stoga će i vrijeme sljedećih dana imati karakteristike, na neki način i stabilnog i nestabilnog, jedna mješavina ovisno o trenutku i lokaciji.



Jutro će u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno, na istoku uglavnom ponegdje i maglovito, dok će duž Jadrana prevladavati vedro. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim, a moguće i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti između -6 i -1 stupanj, dakle, dosta hladno, a na Jadranu od 4, 5 na sjevernom do 10-ak stupnjeva na južnom dijelu.



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Zapuhat će sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti od 5 do 7 stupnjeva.



Nakon maglovitog jutra, u Slavoniji i Baranji kasnije djelomice ili pretežno sunčano. Bez vjetra, uz temperaturu, kao i na zapadu, između 5 i 7 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj će prevladavati oblačno, poglavito u Gorskom kotaru, dok će na sjevernom Jadranu i u četvrtak većinom biti sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim ili ponekim orkanskim udarom. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 2 do 7, a na Jadranu 10-ak do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji također nastavak sunčana vremena uz umjerenu i jaku buru. Najviša dnevna temperatura će biti od 12 u zaleđu do 15 ili 16 stupnjeva na obali i otocima. Zbog bure će se na moru činiti manje toplo, no i dalje je to mnogo ugodnije nego ova zima na kontinentu.

Tri dana kopno

Sljedeći dani donose nam više oblaka. Malo sunca uglavnom, i to sve do nedjelje kad se očekuje smanjenje naoblake. U gorskoj Hrvatskoj će u petak i subotu pri tom biti mogućnosti za slabe oborine, tu i tamo malo kiše, susnježice ili na višim nadmorskim visinama poneka pahulja. Puhat će slab, sjeveroistočni i istočni, a u Slavoniji i povremeno umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura, bez značajnije promjene, male će biti te oscilacije sljedećih dana.

Tri dana more

Na Jadranu promjenjivije. Bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Od nedjelje će se naoblaka postupno smanjivati počevši s juga, no na sjeveru će sve do kraja vikenda još biti mogućnosti za oborine. Bura će oslabjeti i u petak okrenuti na umjereno, na otvorenom moru i jako jugo koje će puhati sve do nedjelje kad ponovno okreće na buru. Ni na moru se temperatura sljedećih dana neće značajnije mijenjati. Uz južinu, tek malo toplije.



Početkom sljedećeg tjedna slijedi razvedravanje pa će barem na dan, dva ponovno biti više sunca nego što nas očekuje za vikend.

