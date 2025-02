I u srijedu će se nad velikim dijelom Europe prostirati polje visokog tlaka zraka, odnosno anticiklona. To znači hladna jutra, sunce, te bura na moru. U svakom slučaju bez oborina.



Od jutra će biti sunčano i pretežno vedro u velikom dijelu Hrvatske. Magla će u unutrašnjosti, slično kao i u utorak, biti rijetka i lokalna pojava, uglavnom će se javljati uz Savu u ranim jutarnjim satima. Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na obali puhati većinom umjerena bura i tramontana. Jutro ponovno hladno, s najnižom temperaturom od -6 do -4, a na obali od 3 do 8.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, pretežno vedro, pa i malo toplije nego u utorak. Temperatura će rasti do 7, 8 stupnjeva, samo povremeno uz malo slabog vjetra.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Sunčan dan s temperaturom oko prosjeka. Bit će između 6 i 8 stupnjeva. I tamo uz malo slabog, sjeverozapadnog vjetra.



U Istri, Primorju i gorju srijeda će također biti sunčana. Na obali će puhati slaba do umjerena bura, ali ona će navečer ponovno biti u jačanju, na jaku, pod Velebitom i olujnu. Najviša temperatura na obali će biti između 12 i 14, a u Gorskom kotaru i Lici od 5 do 8.



U Dalmaciji će i poslijepodne biti vedro. Tek rijetko uz malo oblaka. Bura će biti slaba, tako da će sve u svemu biti vrlo ugodan dan, uz maksimalnu temperaturu od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva. Potom će navečer bura jačati, na umjerenu do jaku, pa će biti hladno.

Vrijeme idućih dana

U četvrtak tijekom dana na kopnu će biti sve oblačnije, ali ostaje još bez kiše. Ipak, puhat će slab sjeverac, pa će biti hladno. U petak i subotu promjenjivo do pretežno oblačno te još malo vjetrovitije pri čemu lokalno može pasti malo kiše, a u gorju i snijega. Jutra će biti sve manje hladna, zbog sve više oblaka, ali poslijepodneva zato sve hladnija. Uglavnom će biti između 5 i 7 stupnjeva.



Na Jadranu će četvrtak još biti sunčan, onda će u petak zapuhati jugo, naoblačit će se. I moguće je malo lokalne kiše. U subotu će jugo ojačati i tad je veća vjerojatnost za kišu. Jutarnja temperatura blago će rasti, a dnevna se spuštati što je uobičajena situacija kad se vrijeme kvari. Danju će uglavnom biti oko 14 Celzijevih stupnjeva.



U svakom slučaju, imat ćemo još dva dana bez oborina u velikom dijelu Hrvatske. A i onda će kiša biti rijetka i sporadična. U srijedu će biti sunčano i većinom vedro, a u četvrtak malo oblačnije. No treba imati na umu da jutra još nekoliko dana ostaju hladna, na kopnu uz mraz.

