Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u vremenskoj prognozi otkrio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Poslije dvadesetak suhih i toplih dana, koji su primjereniji travnju, na kraju veljače slijedi nam velika promjena vremena.

U noći od subote na nedjelju očekujemo prodor vrlo hladnog zraka sa sjevera kontinenta koji će donijeti snijeg najprije u gorju zatim i u nizinama, a snijega nošenog jakom i olujnom burom bit će i ponegdje na sjevernom dijelu Jadrana.

Ovaj će nas prodor ponovno vratiti u zimu. Ispred tog prodora u naše će krajeve pritjecati vlažan sredozemni zrak.

U petak ujutro na moru umjereno do pretežno oblačno ponegdje uz malo kiše. Drugdje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U unutrašnjosti će zapuhati mjestimice umjeren, a u nastavku dana ponegdje i jak jugozapadnjak.

Na Jadranu južni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7, a na moru od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva.

Promjenjivo oblačno

Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jugozapadnjak će sve više jačati pa će osobito poslijepodne ponegdje biti jak. Najviša temperatura većinom od 14 do 16 stupnjeva.

U istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, no uglavnom suho. Puhat će mjestimice umjeren jugozapadnjak. I ovdje razmjerno toplo, većinom od 14 do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s uglavnom slabom kišom. U gorju će puhati umjeren povremeno i jak jugozapadnjak, a na moru umjeren do jak južni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura od 11 do 13, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno mjestimice uz mogućnost za malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo. Temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

U unutrašnjosti u subotu povremeno kiša koja će s padom temperature u noći na nedjelju prijeći u susnježicu i snijeg i to najprije u gorju, a zatim i u nizinama. Očekuje se i snježni pokrivač, u gorju i više od 20 cm.

U ponedjeljak hladno sa snijegom i to uglavnom u gorskom području. U subotu će puhati umjeren jugozapadnjak, a od nedjelje sjeveroistočnjak koji će dodatno pridonijeti osjetu hladnoće.

Idućih dana na moru povremeno kiša, osobito u nedjelju kad mjestimice može biti i obilnija. U subotu će puhati umjereno do jako jugo, a zatim jaka i olujna bura s kojom će ponegdje na sjevernom dijelu biti i snijega. Od nedjelje osjetno hladnije.

U nedjelju, dakle, zamjetno pogoršanje vremena u unutrašnjosti sa snijegom, a na Jadranu jakom i olujnom burom. Slijedeći tjedan zamjetno hladnije.



