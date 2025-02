U prizemlju naše krajeve sa sjeveroistoka prekriva jaka anticiklona s hladnim zrakom što će na Jadranu još u početku poticati buru. Istodobno, u višim slojevima atmosfere, prema nama se iz Sredozemlja pruža blago izražena ciklonalna aktivnost s malo vlažnijim zrakom - pa će u Dalmaciji biti malo kiše i zapuhat će jugo.



U petak ujutro u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U Gorskom kotaru u noći i ujutro moguća je slaba oborina na granici kiše i snijega, a u nizinama unutrašnjosti može biti magle. Na Jadranu umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura većinom od -4 do -1, a na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj i dalje djelomice sunčano, a vjetar slab. Najviša temperatura od 4 do 6 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Uglavnom u Baranji i Srijemu ponegdje zapuhat će umjeren jugoistočnjak pa će poslijepodne temperatura ponegdje dosezati 6 ili 7 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima. Bura će tijekom dana postupno slabjeti, a na otvorenom će zapuhati jugo. Najviša temperatura od 2 do 5, a na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji poslijepodne mjestimice kiša i to ponajprije na otocima i otvorenom moru. Puhat će umjereno, mjestimice i vrlo jako jugo. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti većinom djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U noći na subotu i u subotu ujutro u Gorskoj Hrvatskoj oblačnije mjestimice sa slabom oborinom koja se može i smrzavati pri tlu. Vjetar uglavnom slab, a temperatura bez veće promjene.

Tri dana more

Na Jadranu u subotu više oblaka, a uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice kiša. Zatim posvuda djelomice sunčano. U subotu umjereno do jako jugo, osobito na otvorenom moru. U nedjelju vjetar će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, a od ponedjeljka jačat će bura. Temperatura zraka i ovdje bez veće promjene.



Do sredine sljedećeg tjedna u većini krajeva djelomice ili pretežno sunčano. Malo više oblaka povremeno će biti u Dalmaciji osobito u srijedu kad ponegdje može pasti malo kiše.

