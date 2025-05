Vozačka dozvola je službena isprava koja ima dulji rok valjanosti, pa mnogi vozači smetnu s uma provjeriti je li njen rok istekao. No, s obzirom na posljedice, odnosno rigorozne kazne, itekako bi bilo dobro imati podsjetnik kako biste izbjegli da vam se to dogodi.

Zakon kaže kako se vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje s rokom važenja od deset godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u slučaju ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina i nakon isteka vozači su se pri produljenju dužni podvrgnuti zdravstvenom pregledu.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom u prometu na cesti, a isteklo mu je važenje vozačke dozvole. Vrhovni sud Republike Hrvatske davno je zauzeo stajalište prema kojem je vozačka dozvola propisana službena isprava (Rev-426/02-2), dokument koji daje ovlaštenje vozaču za upravljanje i vožnju određenom vrstom i tipom motornog vozila. Ako vozačka dozvola istekne, vozač više nema ovlaštenje za upravljanje vozilom i smatra se da upravlja bez dozvole.

No, mnogo gore proći će oni koji skrive prometnu nesreću kada im je dozvola istekla, navodi Revija HAK. U Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu u čl. 24. piše da osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije. Ovisno o tome koliki je iznos isplaćene štete oštećenom, osiguravajuće društvo ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu tražiti naknadu isplaćenog iznosa štete, ali najviše do iznosa 12 prosječnih netoplaća prema posljednjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku. Ona je za veljaču 2025. iznosila 1416 eura pa vrlo lako možete izračunati o kolikom maksimalnom iznosu može biti riječ.

Dakle, naoko bezazlena pogreška može skupo stajati inače uzornog vozača.

Ako pak pripadate generaciji koja je svoju prvu vozačku dobila u papirnatom, preklopnom rozom izdanju, moći ćete s njom voziti još neko vrijeme. Pravilnikom o vozačkim dozvolama propisano je kako vozačke dozvole koje su po prijašnjim propisima izdane do 65. godine vozača vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033.