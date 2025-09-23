Vozačica autom upala u rupu na cesti: Teško je ozlijeđena, a prijeti joj i kazna

Jedna osoba teško je ozlijeđena u nesreći koja se u ponedjeljak dogodila oko 15:25 sati na državnoj cesti D8 u Šibeniku.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske pojasnili su okolnosti nesreće.

67-godišnjakinja se, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, kretala odvojkom državne ceste D8 za trgovački centar gdje se izvode radovi.

Prilikom skretanja u desno između postavljene prometne signalizacije (ploča za označavanje bočnih zapreka koji su postavljeni između zapadnog ruba kolnika državne ceste D8 i prilaznog kolnika za trgovački centar) nastavila je s vožnjom, a prethodno se nije uvjerila kako istu radnju može učiniti bez izazivanja opasnosti po sudionike u prometu i imovine.

Potom je prednjim dijelom vozila upala u rupu na prilaznom kolniku dimenzija 5 × 2,2 metra, visine 1,5 metra, na kojoj su se izvodili radovi propisno označeni prometnom signalizacijom. Portal Dalmacija danas objavio je fotografije s mjesta nesreće.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozačici su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 67-godišnjakinje bit će podnesen prekršajni nalog.