Velika promjena u Zagrebu: Šire se pješačke zone, poznato koje bi ulice mogle biti trajno zatvorene za promet

U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, od petka 19. rujna do ponedjeljka 22. rujna Gajeva ulica sjeverno od Berislavićeve i Teslina ulica između Gajeve i Praške bit će privremeno zatvorene za motorna vozila, priopćio je u četvrtak Grad Zagreb te najavio i širenje pješačke zone na te ulice.

U Gradu ističu kako se tim privremenim zatvaranjem prometa za motorna vozila, ujedno označava pokretanje postupka za proširenje pješačke zone na te ulice, što bi se trebalo dogoditi kroz godinu dana.

"Širenjem pješačkih zona smanjuje se prometno opterećenje u središtu grada, poboljšava kvaliteta zraka i razina buke, a javni prostor postaje sigurniji i ugodniji za boravak. Pješačke zone potiču zdravije načine kretanja, jačaju lokalnu ekonomiju jer privlače više posjetitelja i povećavaju korištenje terasa i trgovina, a dodavanjem zelenila stvaraju se hladovitija i ljepša mjesta za druženje. Takvi prostori dokazano podižu kvalitetu života u gradovima i čine ih otpornijima na klimatske promjene", poručili su iz Grada.

Uz to, kažu kako je prošlotjednom izmjenom Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba omogućeno i pokretanje procedure za cjelovito uređenje nove pješačke zone od Gundulićeve do Praške, uključujući i sjeverni dio Preradovićeve i Gajeve, koje bi uključivalo opločenje, ozelenjivanje i postavljanje urbane opreme.

Najavljuju i kako je u planu proširenje pješačke zone i na druge lokacije. Za Ulicu Pod zidom postoje višegodišnji zahtjevi za proširenjem pješačke zone, a dio Martićeve kod HNB-a, koji već prirodno funkcionira kao pješačka zona zbog velikog broja prolaznika i terasa, također se planira zatvoriti za promet i rekonstruirati.

No, pješačke zone nisu rezervirane samo za centar, kažu u Gradu i dodaju kako su uputili poziv i svim vijećima mjesnih odbora i vijećima gradskih četvrti da predlože proširenje pješačkih zona i u svojim četvrtima.

Kao i do sada, prije realizacije svake zone provest će se detaljne prometne i urbanističke analize koje uključuju simulacije prometa, procjenu utjecaja na stanovnike te osiguravanje pristupa stanarima, dostavi i hitnim službama.