Pogledajte koliko će iznositi naknade koje primaju tisuće građana: "Napisi o 5 ili 10 eura su lažni"

Vlada je na sjednici u srijedu donijela odluke kojima je povećala osnovice za izračun socijalnih naknada za ovu godinu, a koje će, ovisno o vrsti naknade, biti veće od pet do 10 eura, pri čemu se osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade utvrđuje u iznosu od 170 eura.

Za izračun zajamčene minimalne naknade za 2026. utvrđuje se osnovica u visini od 170 eura, što je povećanje za 10 eura, odnosno 6,25 posto u odnosu na dosadašnji iznos osnovice. Pravo se priznaje samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Dvije odrasle radno sposobne osobe i dvoje djece na osnovi zajamčene minimalne naknade u 2025. godini primali su 528 eura, a ove će godine primati 561 euro.

"Cilj je do kraja mandata osnovicu za zajamčenu minimalnu naknadu povećati na 200 eura. Ona je od 2016. godine povećana za nešto više od 60 posto, a podsjećam da smo 2025. povećali i osnovicu i koeficijent kojim se množi zajamčena minimalna naknada putem zakona", rekao je ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Marin Piletić.

Piletić: "Smanjen broj korisnika ZMN-a"

Dodao je kako je broj korisnika zajamčene minimalne naknade smanjen od 2016. godine s 97.000 na 43.000 prošle godine.

Odlukom Vlade osnovica za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi, a to se odnosi na naknadu za osobne potrebe, jednokratnu naknadu, naknadu za redovito studiranje i naknadu roditeljima njegovateljima, osnovica povećava se za 6,67 posto ili pet eura, odnosno na 80 eura.

Naknade za roditelje njegovatelje koje su za 2025. iznosile 750, 900 i 1125 eura, u 2026. godini iznosit će 800, 960 i 1200 eura, a ministar Piletić podsjetio je kako je 2021. postojala samo jedna kategorija roditelja njegovatelja i njegovatelja, a od 2022. proširene su na tri kategorije.

Za pet eura ili 5,56 posto povećava se i osnovica za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine, koje se, prema tome, za 2026. godinu utvrđuje u iznosu od 95 eura. Naknada za rad tradicionalnog udomitelja množi se s brojem korisnika, dok su naknade za rad standardnog i specijaliziranog udomitelja za djecu prikazane ukupno na mjesečnoj razini. Iznos opskrbnina se množi s brojem korisnika.

"Ta je naknada od 2016. godine povećana za gotovo 400 posto", dodao je Piletić.

Standardni udomitelj s troje djece u dobi do tri godine na osnovi naknade za rad udomitelja i opskrbnine u 2025. primao je 2083 eura, a ove će godine primati 2199 eura.

Vlada je na sjednici donijela odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. godinu, koje su dužne u svojim proračunima osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, odnosno troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupnu razvijenosti kriterij je broj korisnika ZMN-a u 2024. i iznos isplaćenih sredstava za svaku pojedinu jedinicu, a mjerilo za financiranje je 30 posto iznosa ZMN-a u 2024. za svaku pojedinu lokalnu jedinicu dok je za troškove ogrjeva kriterij broj korisnika ZMN-a koji su se grijali na drva u 2024., a mjerilo za financiranje iznos od 161 eura po korisniku.

Stoga, ovim prijedlogom ukupni iznos troška stanovanja iz Državnog proračuna iznosi 3,958.987 eura, što je smanjenje u odnosu na 2025. godinu kada je taj iznos bio 7,116.712 eura, od čega je za ogrjev predviđen iznos od 2,976.246 eura.

Za isplatu svih ovih naknada u ovoj godini u Državnom proračunu predviđeno je nešto manje 250 milijuna eura, naveo je ministar Piletić.

"Ovo su pozitivne i značajne izmjene, izdašna povećanja u kontinuitetu s jasnim planom da se povećavaju do kraja mandata za 30 posto. Govorimo o osnovici koja se množi s faktorom na pojedinom slučaju, prema tome, svi ovi napisi o mizernih pet ili 10 eura su lažni, to je bit", naglasio je premijer Andrej Plenković.

Nastavak programa preventivnih sistematskih pregleda branitelja

Odlukom Vlade i u ovoj se godini nastavlja program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U programu usmjerenom prevenciji i ranom otkrivanju kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih i onkoloških bolesti mogu sudjelovati branitelji koji su u borbenom sektoru sudjelovali više od 100 dana, dragovoljci iz Domovinskog rata te branitelji u teškoj novčano-materijalnoj i zdravstvenoj situaciji.

Obuhvaćene su i osobe koje pružaju usluge njege i pomoći najtežim stradalnicima iz Domovinskog rata, njegovateljice i njegovatelji 100 posto hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata I. skupine te civilni invalidi iz Domovinskog rata.

Sredstva za provedbu programa osigurana su u državnom proračunu u iznosu od 2,8 milijuna eura te se planira osigurati 14.700 preventivnih sistematskih pregleda. Iznos od 27.000 eura osiguran je za izradu baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile pregledu.

Donesena je odluka i o nastavku korištenja dijela prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za potrebe Vlade i drugih državnih tijela, kao i o prihvaćanju pokroviteljstva Vlade nad obilježavanjem 80. obljetnice rada i djelovanja Hrvatskog saveza slijepih.

Amandmanom Vlade na konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, povećani iznos prava počet će se isplaćivati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a ne od 1. siječnja kako je bilo predviđeno s obzirom na to da Zakon još nije stupio na snagu.