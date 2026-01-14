Vlada odlučuje o naknadama koje su izazvale val nezadovoljstva

Osnovice za izračun socijalnih naknada prema prijedlogu Vlade u ovoj će godini, ovisno o vrsti naknade, biti veće od pet do 10 eura, pri čemu se osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu povećava na 170 eura.

Ovakav je minimalni rast izazvao veliko negodovanje među udrugama, osobito roditeljima njegovateljima, te Uredu pučke pravobraniteljice, a tvrde da to povećanje ne prati rast životnih troškova.

Osnovica za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2026. utvrđuje se u iznosu od 95 eura, što je povećanje od pet eura ili 5,56 posto u odnosu na dosadašnju.

Vlada će usvojiti i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Svi objekti koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola za gradnju nakon 21. lipnja 2011. neće se moći legalizirati.

Sjednicu Vlade i uvodno obraćanje premijera Andreja Plenkovića pratite uživo na našem portalu od 10 sati.