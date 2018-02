Vlada je usvojila nacrt konačnog prijedloga zakona o strateškim investicijskim projektima kojim bi se trebala ubrzati i pojednostaviti ulaganja.

Na počeku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualne teme, prvo posjet Bruxellesu.



"Imali smo vrlo sadržajne razgovore o ključnim europskim temama i stajalištima Hrvatske o odlukama koje su važne za budućnost Hrvatske ali i Europe. Govor koji smo imali prošli tjedan jako je dobro prihvaćen među povjerenicima", pohvalio se Plenković.

Dodao je i da se na na Hrvatsku se gleda kao na zemlju koja ima vrlo bitnu ulogu u procesu proširenja EU kao jedna poveznica zbog teritorijalne blizine.

U Bruxellesu se raspravljalo i o proračunu EU u razdoblju od 2020. do 2017. godine. S obrizom na izlazak Velike Britanije iz EU, zemlje koja je bila jedna od najvećih uplateljica u proračun EU, morat će doći do korekcija iznosa koje svaka od članica uplaćuje u proračun Unije.

"Ako treba, Hrvatska je spremna povećati davanja", rekao je Plenković naglasivši da je u tom smislu najvažnije kako će se postaviti najveće i najbogatije države Unije koje i najviše uplaćuju u zajednički proračun EU.

Premijer je najavio i da će Ministarstvo poljoprivrede idući tjedan isplatiti milijardu kuna za 100.000 poljoprivedenih gospodarstava.

Novosti za privatne investitore

Vlada je usvojila Nacrt konačnog prijedloga zakona o strateškim investicijskim projektima koji je predstavila ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Istaknula je kako zakonske izmjene za cilj imaju pojednostavljenje i ubrzanje postupka, posebno kad je riječ o privatnim investicijskim projektima jer su do sada uočeni nerazumijevanje odredbi i pravno tehnički nedostaci.



Izmjenama zakona predlaže se: smanjivanje financijskog limita kojim se projekt može prijaviti za listu strateških investicijskih projekata - do sada je to bilo 150 milijuna kuna, odnosno 20 milijuna kuna na otocima, a sada se smanjuje na 75 milijuna kuna, odnosno 10 milijuna na otocima.



Također, smanjuje se i iznos bankarske garancije, odnosno dokaza o izvorima financiranja s 10 na 5 posto vrijednosti projekta, a priznavat će se i sredstva uložena u pripremu projekta.



Redefinira se i način raspolaganje nekretninama: ako investitoru nedostaje do 50 posto zemljišta ili nekretnine koja je u državnom vlasništvu, može ga dobiti direktnom pogodbom od Vlade, odnosno države. Ako mu nedostaje više, onda će morati ići na javni natječaj.



Premijer Plenković ustvrdio je kako zakon ima za cilj jačanje investicijske klime.



Vlada je usvojila i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju koji bi trebao pomoći da se potrebe tržišta rada usklade sa obrazovnim sustavom i "jačanjem" deficitarnih zanimanja.

Predloženim zakonom poboljšava se i provedba praktične nastave u strukovnim školama, posebno za učenike određenih zanimanja (trogodišnji programi obrazovanja) zbog ograničenja izvođenja praktične nastave i vježbi, odnosno ograničenja na rad maloljetnika pri provedbi praktične nastave i vježbi.