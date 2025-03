Sutra, kao i u većem dijelu tjedna našu će zemlju prekrivati jaka anticiklona u kojoj će se zadržavati vrlo topao zrak. U drugom dijelu vikenda njezin će utjecaj oslabjeti, a u naše će krajeve od nedjelje iz Sredozemlja stizati vlažan zrak - zbog čega će od ponedjeljka posvuda biti kiše, a ponegdje i obilne oborine.



Sutra ujutro sunčano, vjetar slab, a samo je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Jutro u unutrašnjosti hladno uz najnižu temperaturu od -1 do 2, a na Jadranu svježe od 7 do 12 stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i većinom tiho. Poslijepodne iznadprosječno toplo uz temperaturu oko 18 ili 19 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima, poslijepodne do najviših 19 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno vedro. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 15 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji vedro i razmjerno toplo poslijepodne ponegdje i do 20 stupnjeva. Potkraj dana zapuhat će slab i umjeren jugozapadnjak.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u petak i subotu i dalje pretežno sunčano, ujutro u nizinama ponegdje uz kratkotrajnu maglu. U nedjelju porast naoblake pa u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Dalmacije može pasti malo kiše. Do nedjelje vjetar uglavnom slab, a zatim će zapuhati umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u porastu, a od sredine dana posvuda iznadprosječno toplo.



Na Jadranu do pred kraj subote pretežno sunčano, zatim postupan porast naoblake pa će krajem nedjelje ponegdje biti i malo kiše. U subotu će zapuhat umjereno jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti i jako, osobito na otvorenom moru. Razmjerno toplo.



I prema današnjim proračunima od početka idućeg tjedna posvuda promjenjivo do pretežno oblačno povremeno s kišom i pljuskovima, ponegdje i obilnom oborinom, osobito na Jadranu, priobalju i u gorskom području. I dalje razmjerno toplo.



