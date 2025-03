Na vrijeme sutra kao i gotovo cijeli tjedan djelovat će jaka anticiklona na čijem će stražnjem dijelu u naše krajeve stizati suh i zamjetno sve topliji zrak.



U srijedu ujutro posvuda sunčano. Samo se još ponegdje ne isključuje mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar slab, a na Jadranu će do jutra još mjestimice puhati umjerena bura. Jutro u unutrašnjosti hladno, pred izlazak sunca uz najmanje vrijednosti -3 do 2 Celzijeva stupnja pa ponegdje može biti slabog mraza. Na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.



Nastavak dana u Središnjoj Hrvatskoj bit će u znaku sunčana vremena. Vjetar slab, a najviša temperatura od 14 do 16 stupnjeva. I u istočnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab, a temperatura poslijepodne 15 ili 16 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a na Jadranu mjestimice i posve vedro. Vjetar slab, a najviša temperatura u gorskom području od 12 do 15, na Jadranu od 15 do 17 stupnjeva. U Dalmaciji posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Posvuda ugodno toplo od 16 do 18 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano. Ujutro još hladno, a poslijepodne iznadprosječno toplo uz temperaturu od 17 ponegdje i 20 stupnjeva. Na Jadranu će isto tako prevladavati sunčano, pa i vedro, i biti iznadprosječno toplo. Vjetar većinom slab.



Prema kraja tjedna još malo toplije pa će najviša temperatura ponegdje prelaziti 20 stupnjeva. Čini se da će u drugom dijelu vikenda sliku kvariti južina kao naznaka kišnih oblaka i to već od početka drugog tjedna.

