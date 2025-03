Reporterka Dnevnika nove TV Barbara Štrbac je o papi Franji razgovarala s fra Đurom Hontićem, ispovjednikom u Bazilici sv. Petra.

"Posebna je situacija u ovoj svetoj godini jubilejskoj, a sada ga je bolest spriječila pa nije među nama vjernicima. Zato se mi okupljamo na molitvu, molimo za njega, molimo za Crkvu, molimo za cijeli svijet, posebno za mir, kako on poručuje iz bolnice", rekao je Hontić.

Korizma, razdoblje pred nama, posebno je za sve vjernike.

"Prisutnost i svijest naše grešnosti i ljudskosti nas na neki način tjera da bježimo. Zato bi nam ova korizma svima trebala poslužiti da čujemo taj Božji glas, da se zaustavimo, da onda vidimo što je to u svakom konkretnom čovjeku što bi trebao ispraviti i što bi trebao promijeniti, u čemu poboljšati da bi bio sretan i zadovoljan", objasnio je Hontić.

Fra Đuro Hontić, ispovjednik u Bazilici sv. Petra Foto: DNEVNIK.hr

Štrbac ga je pitala i je li poanta tijekom da se tijekom korizme odrekne određene stvari ili generalno promijeni način razmišljanja.

"To što se mi odričemo ili hrane ili pića ili ružnih riječi, psovki koje su toliko prisutne u čovjekovom životu – to nije loše, to je dobro. Samo to bi trebalo biti učinjeno da čovjek shvati da je to nešto suvišno. Da ta jedna vježba i to odricanje pomaže da onda polako postane gospodar nad ostalim svojim i nagonima, osjećajima, čuvstvima, da bi postao više čovjek, da bi bio više otvoren za duhovni život da onda stvara nešto lijepo i dobro na ovome svijetu", zaključio je.

