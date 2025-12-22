VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je vozač mercedesa crnogorskih oznaka učinio: "Prije toga je izašao van i lupao..."

Opasna situacija u središtu Zagreba snimljena je tijekom vožnje u Ulici hrvatske bratske zajednice u ponedjeljak oko podneva.

Na snimci koju nam je ustupio čitatelj se vidi bijeli kombi koji vozi srednjom prometnom trakom, dok ga straga neprilagođenom brzinom sustiže crni osobni automobil marke Mercedes, crnogorskih tablica.

Vozač automobila obilazi kombi s lijeve strane gdje umalo dolazi do kontakta, a zatim se i naglo ubacuje ispred njega, bez očitog sigurnosnog razmaka, te uz kočenje i agresivno mijenjanje traka pokušava, čini se, zaustaviti kombi.

"Vozač Mercedesa je prije tog izašao van na semaforu te lupao po kombiju i prijetio", ispričao nam je čitatelj.

Rizičnim manevrima ugrožena je sigurnost vozača na cesti, a na svu je sreću izbjegnuta nesreća.

Još nije poznato je li zagrebačka policija upoznata s ovim incidentom i je li imala neku prijavu.