VIDEO Snimljena opasna situacija: Pogledajte što se dogodilo kad se dupin Oliver približio ljudima

Dupin Oliver jedna je od ovoljetnih atrakcija na našoj obali. Zaigrana životinja često prilazi ljudima, a uglavnom se može uočiti na području Novigrada, Maslenice i Karina.

A iako su dosad zabilježeni videozapisi kako se dupin igra s ljudima, pojavila se i snimka jednog neugodnog trenutka.

Oliver je u igri zakačio jednog od plivača koji su mu se približili i na trenutak ga potopio.

@mrs.iskraa P.S. ‘Chose violence today’ = internet meme 😄 Ovo je Oliver, poznati dupin koji već dugo obitava na području Novigrada, Maslenice i Karina. Poznat je po tome da često prilazi ljudima i brodovima tražeći interakciju. Video je napravljen u humorističnom tonu i naslov nije doslovan. 😊 Ostatak vremena Oliver je bio potpuno miran i zaigran. Iako je naviknut na ljude, riječ je o divljoj životinji pa ga je najbolje promatrati s poštovanjem i ne pokušavati ostvariti kontakt. ♬ Gljiva ludara - Đogani

Srećom sve je prošlo bez većih posljedica, no otkad su videi s Oliverom osvojili društvene mreže, stručnjaci upozoravaju kako je ipak riječ o divljoj životinji te da u njenoj blizini treba biti oprezan.

Dupin tijekom igre udarcem snažnom perajom lako može nanijeti teške ozljede pa čak sve može završiti i sa smrtnim ishodom. Ujedno može čovjeka odvući u dubinu što također može imati kobne posljedice.

Stoga i ova snimka upozorava da sve može završiti tragično, posebice zbog toga što su u Oliverovoj blizini nerijetko i djeca.

Pročitajte i ovo Kakva sreća VIDEO Nevjerojatna snimka: Dupin ušao među kupače, uzeo loptu i bacao ju u zrak!

Iz Instituta Plavi svijet naglašavaju kako su dobri dupini strogo zaštićena vrsta te je svaka interakcija s njima strogo zabranjena.

Navode i neka od pravila ponašanja:

Ne pokušavate stupiti u izravan kontakt s dupinima (ne dirajte ih, a posebice ne dodirujte dišni otvor, usta i oči jer može doći do prijenosa zaraze i nemojte plivati uz njih ili ih vući za peraje), a posebice pazite da im se ne približavaju djeca;

Ne pokušavate dupinima nuditi hranu (navikavanjem na uzimanje hrane od ljudi dupin prestaje loviti te kad nema ljudi gladuje. Gladna životinja može agresivno tražiti hranu od ljudi, što može dovesti do ozljeda ljudi);

Promatrate dupine sa sigurne udaljenosti i pratite njihovo ponašanje;

Osigurate dovoljno prostora za njihovo neometano kretanje (okruživanje plovilima i ljudima kod životinja može izazvati uznemirenost i strah te može doći do ozljeđivanja ljudi i dupina);

Ne proganjate dupine (ne približavajte se plovilom i ne zalijećite se pokušavajući se što više približiti dupinima).

Pročitajte i ovo družili se dva sata VIDEO Dupin Oliver ponovno među kupačima: Pogledajte kako se igra s djecom na SUP-u

Dodajmo kako je nedavno popularnog dupina izbliza uspio snimiti Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj te nagrađivani redatelj.

"Ono što svakako treba uzeti u obzir jest da je sam. On traži društvo i kontakt, ali raste u samoći i čak je među divljim životinjama 'čudak', tako da se nikad ne zna što očekivati od njega, iako je to slučaj i kod neusamljenih. Unatoč svemu što javnost misli o njima, oni znaju biti jako neugodni i opasni, a o njihovoj snazi i veličini ne treba niti pričati. Moj zaključak jest: kontakt je neizbježan, ali probajte ga NE dirati (iako je i to ponekad neizbježno) i, kad se odluči otići, nemojte ga slijediti, nek' radi kako mu je volja", poručio je Goić.