Obrat u slučaju koji je podigao buru: Uhićen ugostitelj koji se žalio na Poreznu

Šibenski ugostitelj Davor Perković, vlasnik kafića Moby Dick koji se nedavno javno žalio da su mu djelatnici Porezne uprave zatvorili lokal u gluho doba noći, uhićen je na području Šibenika nakon što je prijetio poreznim inspektorima.

Šibenska policija potvrdila je da je tijekom posljednja 24 sata provela kriminalističko istraživanje nad jednom osobom te zaprimila kaznenu prijavu za kazneno djelo prijetnje, neslužbeno doznaje novinarka 24sata Laura Šiprak. Njegova majka i odvjetnica potvrdila je uhićenje te kratko poručila kako očekuju saslušanje.

Porezna ga zapečatila nakon završetka radnog vremena

Perković je prije uhićenja za Dnevnik Nove TV ispričao svoju stranu priče o zatvaranju lokala, navodeći kako su inspektori ušli u kafić nakon radnog vremena, tijekom gledanja utakmice hrvatske reprezentacije te naručili dva piva koja im konobar nije odmah fiskalizirao.

"Radnici su ostali tu, spremali su kafić i u tom momentu su došli ljudi da bi gledali utakmicu. Dva inspektora su zatražila dvije pive. Konobar je doslovno donio na stol ispred televizije i oni su tu pili piće. Nakon toga su se digli sa značkom i predstavili se kao Porezni nadzor", izjavio je Perković.

Iako ne poriče prekršaj, smatra da je privremeno zatvaranje lokala usred sezone prestroga kazna: "Nije nikome u interesu da se zatvori, ni državi, ni nama, ni radnicima koji od toga žive. Visinu kazne utvrdite, ali nemojte nas zatvarati."

Porezna uprava: "Zatvaramo samo recidiviste"

O slučaju koji je podigao veliku buru na društvenim mrežama oglasili su se i iz Porezne uprave, ističući kako se mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti ne izriče zbog pojedinačnih ili sitnih grešaka, već isključivo recidivistima koji učestalo i sustavno krše zakone.

"Radi se o recidivistima i nismo nikada nekoga zapečatili tko je prvi put napravio takav prekršaj, pa makar se radilo i o najtežem poreznom prekršaju", poručila je zamjenica ravnatelja Porezne uprave Mila Vukoja, dodajući kako pojedini ugostitelji unaprijed ukalkuliraju novčane kazne u svoj poslovni model.

U sklopu ljetnih akcija suzbijanja sive ekonomije, Porezna uprava od početka godine provela je više od 4000 nadzora. Samo od početka lipnja utvrđena su 1232 prekršaja, izrečeno je 109 mjera zabrane rada, a ukupne izrečene kazne premašile su 630.000 eura. Iz Porezne poručuju kako će se intenzivni nadzori nastaviti do kraja turističke sezone.