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Crni vikend na hrvatskim cestama: "To je opasno prijevozno sredstvo i teško oprašta pogreške vozača"

PišeDNEVNIK.hr, Anja Perković, 26. srpnja 2026. @ 21:00 komentari
Promet - 1
Promet - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Crni vikend na našim cestama ponovno je odnio četiri ljudska života.
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